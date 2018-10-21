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1. Arslantepe çalıştayı gerçekleştirildi

Arslantepe’nin UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için Battalgazi Belediyesi öncülüğünde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda vizyon, koruma, uygulama ve eylem planları konusunda 1. ArslantepeÇalıştayı gerçekleştirildi.

1. Arslantepe çalıştayı gerçekleştirildi

Arslantepe’nin UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için Battalgazi Belediyesi öncülüğünde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda vizyon, koruma, uygulama ve eylem planları konusunda 1. ArslantepeÇalıştayı gerçekleştirildi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:45
1. Arslantepe çalıştayı gerçekleştirildi

Battalgazi Belediyesi UNESCO Birimi tarafından hazırlanan alan yönetim dosya üzerinde fikir beyanlarının yapıldığı 1. ArslantepeÇalıştayı, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Çalıştaya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Ankara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcileri, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü temsilcileri, İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi’nden temsilciler ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“HAĞSETMEK DOĞRU DEĞİL”

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1. ArslantepeÇalıştayı’nın izlenecek yol haritası ve eksikliklerin tamamlanması açısında önemli olduğunu belirterek, “Arslantepe dünya kültürel mirası açısında önemli bir merkez. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nin asıl listesine alınması için önemli bir mesafe kat edildi. Biz belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra da Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültürel Mirası asıl listesine alınması için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız. Arslantepe’nintanınabilirliğinin artırılması, buradaki kültür ve turizm faaliyetlerine hızlı bir faaliyet kazandıracağı, bu ivmenin de bu bölgedeki halka bir katma değer kazandıracağını düşünüyorum. Bu medeniyeti sadece Malatya, Battalgazi ve Türkiye ölçeğinde sınırlandırılıp, hapsetmemiz de doğru değil. ArslantepeHöyüğü’nün artık dünya kültürel mirası listesinin içinde olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu çalıştay da bu anlamda büyük önem arz ediyor” diyerek, çalıştayın verimli geçtiğini söyledi. (Bülten)

Son Güncelleme: 21.10.2018 14:50
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Arslantepe çalıştayıArslantepe
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