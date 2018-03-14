Young Business Academy Konya’da başladı

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme programı Young Business Academy (YBA) Konya’da başladı.

YBA, Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda başladı. 1 ay sürecek olan eğitim programına 300’e yakın öğrenci katılıyor.

Genç MÜSİAD’ın 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedeflediği Young Business Academy Konya projesi başladı. “Young Business Academy Konya” projesi ile iş dünyasına kaliteli lider ve işadamlarının kazandırılması hedefleniyor. 31 Mart’a kadar sürecek “Young Business Academy Konya” projesi ile üniversitede okuyan vizyon sahibi gençler, Türkiye genelinde tanınmış, alanında uzman akademisyen, CEO, girişimci ve yöneticiler eğitmen olarak yer alacak.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, “MÜSİAD, 12 Genç işadamı tarafından 28 yıl önce kurulmuştur. Genç MÜSİAD ise 18-30 yaş arası genç girişimcilerden oluşan bir organizasyon olup, geleceğin işadamlarını yetiştiren bir akademi konumundadır. Genç MÜSİAD Konya Şubesi, dünyanın dört bir tarafında şubeleri bulunan Genç MÜSİAD’ın en büyük şubesi olmanın guruyla şehrimizde gençlerin daha verimli ve daha profesyonel iş adamları olmaları için uğraş vermektedir. İşte bu amaçla düzenlediğimiz Young Business Academy (YBA) Konya eğitimleriyle konuklarımızın engin tecrübelerinden istifade edeceğiz. Eğitim programlarımızda yeni düşünceler üreteceğiz. Değişimin yeni paradigmalarını inşa edeceğiz. Verimli ve üretken yaklaşımların dinamosu olacağız” dedi.

Başaran’ın ardından “İnovafit Girişimcilik” konusunda Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “Girişimciliğin Geleceği” konusunda ise Genç MÜSİAD 7. Dönem Genel Başkanı ve Yenilik Makine Ceo’su Yavuz Fettahoğlu, “e-ticaretin sırları” konusunda da Sefamerve.com Ceo’su Mehmet Metin Okur eğitim verdi.