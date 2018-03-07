Vali Canbolat, Akşehir’de incelemelerde bulundu

Konya Valisi Yakup Canbolat, Akşehir ilçesinde muhtarlarla toplantı yapmak ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi.

Konya Valisi Yakıp Canbolat, ilk olarak ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. İlçe yöneticileri tarafından karşılan Vali Canbolat’a, Kaymakam Mehmet Türk tarafından Akşehir ilçesi hakkında bilgi verildi. Daha sonra Akşehir Kültür Merkezine geçen Vali Canbolat ve beraberindekiler, muhtarlarla toplantı yaptı.

Toplantıya; Vali Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, Akşehir İlçe Protokolü, İlçe kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının sonunda; Akşehir’de yapılan Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları kapsamındaki desteklerinden ötürü Vali Yakup Canbolat’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından sokak sağlıklaştırma yapılan sokakların bulunduğu 3 boyutlu bir tablo armağan edildi.

Toplantı sonrası Vali Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet; Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi esnasında, şehit olan Polis Memuru Ali Ergün’ün Akşehir Altunkalem Mahallesindeki ailesinin evine ziyarette bulundu. Bu ziyaretin ardından Vali ve beraberindekiler, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer’in Yarenler Mahallesindeki ailesinin evini ziyaret etti.

Vali Yakup Canbolat ve beraberindekiler daha sonra Akşehir Adliyesine geçerek Cumhuriyet Başsavcı’sı Vedat Temel’i de makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Canbolat ve beraberindeki heyet, Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) hibe desteğiyle Akşehir Belediyesi tarafından yapılan Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı sokakları inceledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yapılan çalışmalar hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) desteğiyle yapılan Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü projesi kapsamında restorasyonuna başlanılan Tarihi Kilise’yi de gezen Vali Yakup Canbolat ve beraberindekiler daha sonra Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ve Ferruh Şah Mescidi’ni gezdi. Ulucami, Tarihi Arasta Çarşısı ve İplikçi Cami ziyaretlerinin ardından Vali Canbolat ve beraberindekiler Akşehir’den ayrıldı.