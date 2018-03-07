Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.284
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.2889
EURO
4.7173

Vali Canbolat, Akşehir’de incelemelerde bulundu

Konya Valisi Yakup Canbolat, Akşehir ilçesinde muhtarlarla toplantı yapmak ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi.Konya Valisi Yakıp Canbolat, ilk olarak ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. İlçe yöneticileri tarafından karşılan...

Vali Canbolat, Akşehir’de incelemelerde bulundu

Konya Valisi Yakup Canbolat, Akşehir ilçesinde muhtarlarla toplantı yapmak ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi.Konya Valisi Yakıp Canbolat, ilk olarak ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. İlçe yöneticileri tarafından karşılan...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:43
Vali Canbolat, Akşehir’de incelemelerde bulundu

Konya Valisi Yakup Canbolat, Akşehir ilçesinde muhtarlarla toplantı yapmak ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi.

Konya Valisi Yakıp Canbolat, ilk olarak ilçe Kaymakamlığını ziyaret etti. İlçe yöneticileri tarafından karşılan Vali Canbolat’a, Kaymakam Mehmet Türk tarafından Akşehir ilçesi hakkında bilgi verildi. Daha sonra Akşehir Kültür Merkezine geçen Vali Canbolat ve beraberindekiler, muhtarlarla toplantı yaptı.

Toplantıya; Vali Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, Akşehir İlçe Protokolü, İlçe kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının sonunda; Akşehir’de yapılan Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları kapsamındaki desteklerinden ötürü Vali Yakup Canbolat’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından sokak sağlıklaştırma yapılan sokakların bulunduğu 3 boyutlu bir tablo armağan edildi.

Toplantı sonrası Vali Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet; Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi esnasında, şehit olan Polis Memuru Ali Ergün’ün Akşehir Altunkalem Mahallesindeki ailesinin evine ziyarette bulundu. Bu ziyaretin ardından Vali ve beraberindekiler, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer’in Yarenler Mahallesindeki ailesinin evini ziyaret etti.

Vali Yakup Canbolat ve beraberindekiler daha sonra Akşehir Adliyesine geçerek Cumhuriyet Başsavcı’sı Vedat Temel’i de makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Canbolat ve beraberindeki heyet, Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) hibe desteğiyle Akşehir Belediyesi tarafından yapılan Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı sokakları inceledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yapılan çalışmalar hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) desteğiyle yapılan Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü projesi kapsamında restorasyonuna başlanılan Tarihi Kilise’yi de gezen Vali Yakup Canbolat ve beraberindekiler daha sonra Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ve Ferruh Şah Mescidi’ni gezdi. Ulucami, Tarihi Arasta Çarşısı ve İplikçi Cami ziyaretlerinin ardından Vali Canbolat ve beraberindekiler Akşehir’den ayrıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NEÜ’de Bağımlılığın Biyolojisi konferansı düzenlendi
NEÜ’de Bağımlılığın Biyolojisi konferansı düzenlendi
Konya’da trafik polisinden kadın sürücülere karanfil sürprizi
Konya’da trafik polisinden kadın sürücülere karanfil sürprizi
Kulu’da ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kursu verildi
Kulu’da ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kursu verildi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim