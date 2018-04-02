SOBE’de otizm günü etkinliği

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde "Otizm’in Farkındayız" etkinliği düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında Türkiye’nin otizm alanında örnek binalarından biri olan ve faaliyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdürülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla "Otizm Farkındalık" etkinliği düzenlendi. SOBE’de gerçekleştirilen etkinlik ilk olarak bisiklet turu ile başladı. Otizmli çocukların bu mutlu gününde bisikletleriyle etkinliğe katılan protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da pedallarını Otizme dikkat çekmek için çevirdi. Otizmli çocuklar için düzenlenen Otizm Fakındalık etkinliği daha sonra SOBE’de gerçekleştirilen şenlik ile devam etti. Otizmli çocuklar bu mutlu günlerinde şişme oyun grubu eğlencesi, uçurtma şenliği, el izi ve mavi balonların gökyüzüne bırakılması keyifli bir gün geçirdi.

"SOBE otizmli çocuklarımıza ışık oluyor"

Otizm konusunun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde çokça gündem edilen ve konuşulan bir olgu haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Dünya Otizm Günü Etkinlikleri kapsamında SOBE merkezimizde bir etkinlik düzenliyoruz. Öncelikle otizmli çocuklarımıza destek olmak adına burada bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür çok ediyorum. SOBE, otizm konusunda Türkiye’de yapılan en önemli tesislerden birisi ve fiziki imkanlarının yanı sıra eğitim imkanlarıyla da otizm konusunda bir farkındalık oluşturdu. Aslında işin kolay kısmı binayı yapmaktı. O tamamlandıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve SOBE Vakfı işbirliğiyle burası çok güzel hizmetlere ev sahipliği yapıyor. Sadece Konya’da değil tüm Türkiye’den insanlar SOBE’Yİ ziyarete geliyorlar. Umuyorum ki burada verilen

eğitimler otizmli çocuklarımızın hayatına yeni bir ışık oluşturacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum etkinliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"SOBE örnek oluyor"

SOBE’nin otizm alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkat çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Muzaffer Şeker;" Sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da sesini duyuran merkezimiz örnek bir yapılaşması ve uygulamaları ile uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Buradaki çalışmaları takip etmek ve örnek almak amacıyla da bizlerden destek istiyorlar. Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan mekan ülkemizde ve dünyada eşi benzeri olmayan bir mekan statüsündedir. Yine üniversite ve belediye işbirliği ile SOBE’nin sürdürebilirliği için SOBE Vakfı ile birlikte güçlü bir yapı içinde örnek teşkil ediyor. Otizm’e dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yapılan ‘Bisikletinle Otizm Farkındalığına Katıl’ etkinliğine katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Buraya emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımıza, SOBE Vakfı Başkanımıza, öğretim üyelerimize ve tüm emektarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2 yılda önemli mesafeler kat ettik"

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (SOBE) Türkiye ve dünyada örneği az bulunan nitelikte bir tesis olduğunu ifade eden Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi Vakfı Başkanı Mustafa Ak, "Tesisimiz hazır, üniversitemizin iş birliği ile de eğitim kadromuz ve akademik kısmımız hazır. Biz de SOBE Vakfı ve mütevelli heyetindeki arkadaşlarımızla birlikte burada bir organizasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Değerli ailelerimizin de katkıları ile bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü 2 yıl da çok önemli mesafeler kat ettik. İnşallah böyle üzerine biraz daha koyarak bu çalışmalar devam edecek. Etkinliğe katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Selçuklu’nun sembol binaları maviye boyandı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında tüm dünyada simge haline gelmiş binalar otizmin rengi olan maviye boyanıyor. Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı güne mavi ışık etkinliği ile destek verdi. Selçuklu’nun sembol binaları olan Selçuklu Belediyesi hizmet binası, Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi mavi renge boyandı. Otizm konusunda bir farkındalık oluşturmak ve otizmli çocukların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Çiftçi, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.