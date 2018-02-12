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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:27
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastanelik oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesinde ikamet eden Mahmut ve Emine B. çifti odada bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Fenalaşan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca tedavi altına alındı. Acil serviste bir süre müşahede altında tutulan çiftin taburcu edildiği öğrenildi.
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