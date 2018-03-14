Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

Seydişehir’de Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restore ediliyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin girişimleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Taraşcı Mahallesinde bulunan Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restorasyon çalışması başladı.Seydişehir...

Seydişehir’de Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restore ediliyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin girişimleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Taraşcı Mahallesinde bulunan Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restorasyon çalışması başladı.Seydişehir...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:15
Seydişehir’de Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restore ediliyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin girişimleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Taraşcı Mahallesinde bulunan Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restorasyon çalışması başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tarihi ve kültürel mirasların önem arz ettiğini bu miraslardan birinin de, Taraşçı Mahallesinde bulunan 713 yıllık Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi olduğunu kaydetti.

Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesinin restorasyon çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Tutal, "Şeyh Mahdut Bin Yahya efendi Seydişehir’in kurucusu Seyyidharun Veli ile birlikte 1300 yıllarda Seydişehir’e gelmiş ve Taraşçı Kasabasına yerleşmiştir. İkametgahı olan alan ölümün ardından çevrelenmiş ve vatandaşlar tarafında türbe haline getirilmiştir. Belediye olarak tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız yazışmalar neticesinde Taraşçı mahallemizde bulunan türbemizin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarında bizlere desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ve Yapı İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması
Beyşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması
Konya’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Konya’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Young Business Academy Konya’da başladı
Young Business Academy Konya’da başladı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim