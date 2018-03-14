Seydişehir’de Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restore ediliyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin girişimleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Taraşcı Mahallesinde bulunan Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi restorasyon çalışması başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tarihi ve kültürel mirasların önem arz ettiğini bu miraslardan birinin de, Taraşçı Mahallesinde bulunan 713 yıllık Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesi olduğunu kaydetti.

Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesinin restorasyon çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Tutal, "Şeyh Mahdut Bin Yahya efendi Seydişehir’in kurucusu Seyyidharun Veli ile birlikte 1300 yıllarda Seydişehir’e gelmiş ve Taraşçı Kasabasına yerleşmiştir. İkametgahı olan alan ölümün ardından çevrelenmiş ve vatandaşlar tarafında türbe haline getirilmiştir. Belediye olarak tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız yazışmalar neticesinde Taraşçı mahallemizde bulunan türbemizin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarında bizlere desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ve Yapı İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.