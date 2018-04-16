Seydişehir Kitap Günleri okurlarına kapılarını açtı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin her yaştan insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap dostlarını yazarlarla buluşturmak amacıyla düzenlediği ‘Kitap Günleri’ ziyaretçilere kapılarını açtı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen açılış törenine; Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatı temsilcileri ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bir hafta sürecek etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri kitap günlerinin, bu yıl ulusal boyuta taşındığını kaydetti. Amaçlarının sıradan bir sosyal faaliyet yapmak olmadığını kaydeden Başkan Tutal, “Amacımız okumak, okuduklarımızı anlamak ve anladıklarımızı da hayatımızda uygulamak. Bilgi her zaman güçtür. Bilgiyi yaşama dönüştürdüğümüz zaman tadından yenmez bir hale gelir. Bu nedenle mutlaka okumamız, okumayı kitabı sevmemiz gerekiyor" dedi.

Kitap Günlerinin Seydişehir Belediyesi tarafından geleneksel hale geldiğini kaydeden Başkan Tutal, burada sadece kitap satılmıyor, kitap günlerimizde yazarlarımız kitaplarını imzalayacak, okullarımızda söyleşilere katılacak, konferanslar verecekler" şeklinde konuştu.

Başkan Tutal’ın konuşmasından sonra İlçe Müftüsü Kemal Demirel’in duasıyla 2. Kitap Günleri” başladı. Yüzlerce yayınevi ve 19 yazarın katıldığı Kitap Günleri’nin açılışının ardından ziyaretçiler stantları gezerek yazarlarla buluştu. Etkinliğin ilk gününde; Mine Sota, Tolga Akpınar, okuyucularına kitaplarını imzaladı. Seydişehir Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Kitap Günleri’ne katılan yazar ve şairler,16-22 Nisan tarihleri arasında Okullarda ve Şaban Cengiz Kültür Merkezinde yapılacak konferans, söyleşi ve imza günleriyle kitapseverlerle buluşacak.

Seydişehir Kitap Günleri’ne katılacak isimler şöyle; Mete Yarar, Ahmet Melih Karauğuz, Kadir Sulak, Yavuz Bahadıroğlu, Talha Uğurluel, Ahmet Bulut, Hayati İnanç, Atilla Yaramış, Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Ayşe Ünüvar, Vural Kaya, Tuğba Coşkuner, Ali Aktaş, Turgay Güler, Vehbi Vakkasoğlu.