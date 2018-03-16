Seydişehir Belediyesinde Elektronik Belge Yönetimi Sistemine geçiş süreci başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından kurum içi veya kurumlar arası yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Saklama Süreli Standart Dosya Planı hakkında personellere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Hizmet içi eğitim programına, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. EBYS doküman geliştirme uzmanı tarafından belediye personeline sistemin nasıl kullanılacağı, faydaları ve yaşanabilecek sıkıntılar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Saklama Süreli standart Dosya Planları ile belediye hizmetleri vatandaşlara daha hızlı ve kontrol edilebilir olacak. EBYS sayesinde belediyenin tüm yazışmaları elektronik ortamda olacak. İş ve işlemler için yapılacak uygulamalar kağıt yerine elektronik ortamda takip edilecek. Bu sayede evrak karmaşasını ortadan kaldırarak bürokrasiyi azaltıp zaman kaybını önlemiş olacağız. Bu çalışmamızla vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.

EBYS ile kurumda yapılan tüm yazışmaların elektronik belge olarak bilgisayar ortamında oluşacağını, belgelerin elektronik belgeye dönüşeceğini kaydeden Başkan Tutal, "Sistemin web tabanlı altyapısı sayesinde, belediye binasından bağımsız bir şekilde, hem ofis içi, hem ofisler arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanağı sağlanacak. Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp daha sonraki aşamada elektronik imza ile imzalanacak” diye konuştu.