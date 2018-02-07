Selçuklunun havuzları temiz

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mehmet Akif Mahallesi Sosyal Tesis Havuzu 2017 yılında yapılan denetimlerden başarı ile çıkarak Konya’nın en temiz havuzu seçilmeyi başardı.

Selçuklu Belediyesi ilçeye kazandırdığı nitelikli yatırımlarla vatandaşlara en iyi hizmeti sunarken sağladığı yüksek standartlarla da ödüllendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Konya İl Sağlık Müdürlüğünce Konya’nın en temiz havuz seçilerek temiz havuz sertifikası almayı başaran Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2017 yılı boyunca yapılan denetimlerden de başarıyla geçerek üst üste ikinci kez Konya’nın en temiz havuzu olmayı başardı. Ayrıca Selçuklu Belediyesi’ne ait Mehmet Akif Mahallesi Sosyal Tesis Havuzu da 2017 yılının diğer en temiz havuzu oldu.

“Havuzun titizliği için günde en az 8 ölçüm yapılıyor”

Konya İl Sağlık Müdürlüğü temiz havuz sertifikası yıl boyunca yapılan biyolojik, mikrobiyolojik ve hijyen denetimlerinde, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyan tesislere veriliyor. Konya genelindeki tüm havuzlarda yıl boyunca yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mehmet Akif Mahallesi Sosyal Tesis Havuzu’nun bir yıl boyunca havuz hijyeni ve su kalitesi bakımından yönetmeliklerde belirtilen standartları sağladığı tespit edildi. Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fiziki şartlar, kullanılan kimyasallar ve suyun kalitesinin titizlikle takip edildiği havuzda her gün en az 8 ölçüm yapılarak havuz kullanım kuralları titizlikle uygulandı. Böylece kaliteli havuz suyunun oluşturulması için sarf edilen çabalar ile bir yıl boyunca hiçbir uyarı ve kapatma cezası almayan Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Mehmet Akif Mahallesi Sosyal Tesis Havuzu temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı.

Selçuklu Belediyesi ilçede yer alan 19 sosyal tesisi ile her yıl binlerce vatandaşa spor ve sağlıklı yaşam imkanı sunuyor.