Selçuklu’da 29 kütüphane daha açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye kazandırılan 29 kütüphane için toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi şehrin eğitim ve kültür hayatına olan katkılarına 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 29 kütüphanenin toplu açılışını gerçekleştirerek devam etti. Kütüphane sayısını 58’e yükselten Selçuklu Belediyesi yerel yönetimler arasındaki birinciliğini tescillerken 365 bin 578 kitap, 98 bin 522 bin üyeye ulaştı. Program öncesi SEDEP Mehteran Takımı da gösterisi ile açılışa renk kattı.

"Okulumuza spor salonu da kazandırıyoruz"

Eğitime olan desteklere vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SEDEP’in bu desteklerin başında geldiğini belirterek, “Konya öyle güzel bir şehir ki bir taraftan hayırseverlerimiz, bir taraftan öğretmenlerimiz, bir taraftan Milli Eğitimimiz ve bir taraftan belediyemiz hep birlikte güzel işler yapıyoruz. Şu anda burası sadece Konya’nın değil Türkiye’nin en marka okullarından biri haline dönüştü ve bunda hayırseverimizin çok büyük emeği var. Bir okul için hakikaten özel, okul standartlarının üzerinde bir okul inşa edildi. Sonra Milli Eğitime teşekkür ediyoruz burası bir Hafız İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürüldü ve sonra proje okuluna dönüştürüldü. Biz de okulun hem çevre düzenlemesiyle ilgili ciddi işler yapıyoruz bir taraftan da fiziki alt yapısını güçlendirmek adına önemli tesisler inşa ediyoruz. Hemen arka tarafınızda bir spor salonu tamamlanmak üzere ve bu salon bu yıl yaptığımız 6 spor salonundan birisi. Tamamlandığında inşallah Selçuklu’ya 17 spor salonu kazandırmış olacağız. Bunlardan 12’si okullarımızda 5’i mahallelerimizde bulunuyor. Böylece eğitimin eksikliklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. Yine arka tarafta bulunan bir boşluk için bir suni çim saha çalışması yürütülüyor. Bunların hepsini birleştirdiğinizde iyi bir fiziki mekan Milli Eğitimin doğru tercihi, Belediyenin yatırımlarıyla ortaya marka bir okul çıktı" dedi.

"Selçuklu’yu geleceğe hazırlıyoruz"

54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 29 kütüphanenin toplu açılışının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitime destek olmaya gayret ettik her manada destek oluyoruz. 9 yılda Selçuklu Belediyesi’nin Milli Eğitim’in hem fiziki alt yapısı, hem diğer projelerine Çanakkale dahil sağladığı destek toplam 137 milyon TL bedele ulaştı. Bu inanılmaz bir rakam bu rakam Selçuklu halkının oluşturduğu bir değerdir. Kamu kaynağı yönetiyoruz ve ortaya Türk ekonomisinin gücü şehrimizin gücü çıkınca bu paraları da Milli Eğitime harcama imkanı oluştu. Bu hizmetler için de en çok hoşumuza giden işlerden bir tanesi de kuşkusuz kütüphaneler. Şu anda Selçuklu’da kütüphane sayısı 58’e ulaştı bu yıl 29 kütüphane açıyoruz. Yine bugünden itibaren 15 kütüphane açmak için arkadaşlarımız çalışma yürütüyorlar. Kitap sayımız 365 bine,üye sayımız 98 bine ulaştı. Bir yılda değiştirilen kitap sayısı da yaklaşık 620 bin civarında ve bunu istatiksel veri olarak tutabiliyoruz. Hangi kütüphanemizde, hangi okulumuzda hangi kitaplar okunmuş bilebiliyoruz. Dün akşam yine “Konya Okuyor” yarışmamızda yapıldı ve bununla da çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz. Okul idaremiz ve ilgili arkadaşlarımız da kütüphaneleri teşvik ediyorlar inşallah daha çok okuyan bir Türkiye’nin örneği Selçuklu olacak. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir taraftan da Çanakkale projemiz devam ediyor tüm Türkiye’de ses getiren Çanakkale’nin 3.yılındayız ve lise 2.sınıf öğrencilerimiz uçakla günübirlik olarak Çanakkale’ye gidiyorlar. Böylece bu yıl tamamlandığında yaklaşık 30 bin gencimiz “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” projesi kapsamında Çanakkale’ye gitmiş olacaklar. Böylece bütüncül bir yaklaşımla Selçuklu’yu geleceğe hazırlıyoruz. Ben kütüphanemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum bugün bir güzelliği daha burada yaşadık” diye konuştu.

"Belediyemize hizmetleri için teşekkür ediyoruz"

Selçuklu Belediyesi tarafından okullara kazandırılan 29 kütüphaneden birinin de Hafız Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokuluna kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade Okul Müdürü Ali Menekşe, ilim öğrenmenin İslam Kültüründeki önemine değinerek, “Burası hafız okulu ve öğrencilerimizin ilk öğrendiği ayetlerden birisi ‘İkra’dır ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz’e gelen ilk vahiydir. Bu çağrı ile cahiliye çağı kapanıyor ve İslam Çağı, medeniyet çağı başlıyor. Rabbimiz Tela Hazretleri Peygamber Efendimizi, o dönemdeki Müslümanları ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bu çağı değiştirmeye davet ederken okumak ve ilimle bu işi gerçekleştirmemizi istiyor ve tarih boyunca bu medeniyette böyle devam etmiş. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala’nın kıyamet gününde bazı kullarına cennette Peygamberin derecesini verir diyor. İnşallah yapılan bu hizmette emeği geçen Başkanımız, belediye personelimiz, eğitim ve okul idarecisi kardeşlerimizin de amel defterlerinde kıyamet gününde görmeleri için dua ediyorum. Kütüphane hizmetlerini önemsiyoruz ve bu konuda belediyemizin hizmetleriyle okullarımız üzerindeki çok büyük bir yükü alınmış oldu. Öğrencilerin kitap okuması, bu kitapların takibi ve dönüşümü gibi konuların yanı sıra okullardaki kitap okuma istatistiklerinde de belediyemizin bize sunduğu takdire şayan hizmetlerden. Bütün okullarımız da bu okuma sisteminin ve kütüphanelerin kurulması temennisi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilçeye kazandırılan 29 kütüphanenin toplu açılışı için kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Hafız Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen programa Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.