Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” projesinin 3. Etabı başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunun 3. Etabı başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonu kaldığı yerden devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonu 3.etabı hakkında yerel ve ulusal basın temsilcilerine bilgilendirme yaptı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. 2016 yılında başlatılan organizasyon kapsamında bugüne kadar 20 bin 600 kişi havayolu aracılığıyla ecdadla buluşturuldu. 3. Etabına başlanılan organizasyonda 9 bin 212 öğrenci daha Çanakkale’ye götürülecek. Lise 10.sınıf öğrencileri, 103 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmanlara karşı verilen mücadeleye ev sahipliği yapan Çanakkale’yi bir gün boyunca gezme ve tarihi yerinde yaşama fırsatı bulacak. Bu yıl ile birlikte toplamda 29 bin 736 kişi Çanakkale’ye gidecek.

"Çanakkale ruhunu geleceğe taşımalıyız"

"Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor" projesinin bir gelenek haline dönüştüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Allah’a şükürler olsun ki; bu projemizin 3. etabına başladık. Projeyi 3 yıl önce ilk duyurduğumuzda ütopik gibi düşünülmüştü ama 2 yıl başarıyla gerçekleştirdik. Çanakkale Zaferi ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak önemli. Bundan 103 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmana Türk Milletinin zorlu şartlarda verdiği eşsiz bir mücadele ve kahramanlık destanıdır Çanakkale. 250 bin şehidimiz ve binlerce gazimizin vatan, millet, bayrak sevgisi ile iman gücünü anlamalı ve anlatmalıyız. Bizler gençlerimize ‘ya istiklal ya ölüm’ söyleminin ardında yatan ruhu yerinde anlatmayı amaçlıyoruz. Konu bağımsızlık olunca şehadete koşanların ruhunu anlamadan geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. Biz 1071’de Anadolu’ya giren Sultan Alparslan’ın ve 1915’de Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan Mehmetçiklerin torunlarıyız. Bu azim ve inanç 15 Temmuz’da hain darbe girişimi olduğunda bir kez daha milletimizde tecelli eden bu ruh milletimizin karakterinde her zaman vardır. Gençlerimiz ruhlarında ve genlerinde olan bu duyguları oraları ziyaret ederek daha da güçlendiriyorlar" dedi.

“Proje ile 29 bin 736 kişi Çanakkale’yi görmüş olacak”

Başkan Altay, "Selçuklu medeniyetinin torunlarıyla ecdadımızın bu muhteşem destanını yerinde görmek için 1.etap projemizde önceliği 10. Sınıf lise öğrencilerinin aldığı ve öğrencilerimizin tamamı gezdirildikten sonra vatandaşların da dahil edildiği bir çalışma yaptık ve böylelikle 12 bin 100 kişiyi havayolu aracılığıyla ecdadla buluşturduk. İkinci etapta 8.424 öğrencimizi yine Ecdada dua için Çanakkale’ye götürdük. Bu yıl 3. etapta 9 bin 212 öğrencimizi daha 43 tur ile Çanakkale’ye götüreceğiz. İlk turumuzu dün yaptık. Bu gün ikinci turumuzda gençlerimiz şu anda Çanakkale’ye indiler ve Gelibolu’ya geçmek üzereler. Bu projemiz Konya’nın en büyük kültür organizasyonudur. Önce Çanakkale seferine çıkacak okulumuzda görevlendirdiğimiz tiyatro ekibi Çanakkale Destanının Ruhunu Okullarda Çanakkale’ye gitmeden sınıflara aniden girmek suretiyle 10 dakikalık kısa bir oyun sergiliyor ve öğrencilerimizi o atmosfere hazırlıyor. Gençlerimize Çanakkale kitapçığı dağıtarak görsel olarak gördükleri kahramanlık destanını okumalarını sağlıyoruz. Programımız her sabah 05:45’te Belediyemiz ana binası önünde toplanılarak 06.00’da havaalanına hareket edilecek şekilde oluyor. Hareket etmeden önce simit-poğaça ikramının ardından 07.30’da Konya’dan-Çanakkale’ye uçuş gerçekleştirilmektedir. Feribotla Gelibolu yarımadasına geçilerek feribotta simit ve çay ikramı yapılmaktadır. Öğrencilerimiz aynı gün hava yolu, deniz yolu ve kara yolu kullanarak farklı bir hava teneffüs edecekler. Rehber seçimini özel olarak yaptık çünkü orada kahramanlık duygusu ve Çanakkale bilincini çocuklarımıza aktarmak gerekiyor” diye konuştu.

"Çanakkale’ye eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Sözlerinin son bölümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasında Selçuklu Belediyesi tarafından Çanakkale’ye kazandırılan 1915 Hastanesi’nden bahseden Başkan Altay, "Çanakkale Zaferi’nin 103 yılı kapsamında Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında bir dizi açılış ve temel atma programları yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve çok sayıda devlet erkanının katıldığı törenler kapsamında Selçuklu Belediyemiz tarafından restore edilen 1915 Hastanesinin de açılışı gerçekleştirildik. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Alçıtepe Köyü mevkiinde yer alan 1915 Hastanesi, Çanakkale Savaşlarında önemli bir yer tutuyor. Savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde binlerce askere şifa dağıtan 1915 Hastanesi aslına uygun olarak restore ettik. Hastane Bahçesinde ayrıca o dönemin canlandırıldığı figürler yapılarak gelen ziyaretçilerin Çanakkale ruhunu özümsemeleri sağlamayı hedefliyoruz. Çanakkale’ye böyle bir eseri kazandırmak ecdada olan vefa borcumuzdur. Böyle bir eseri yapmak Konya’ya yakışırdı ve Elhamdülillah bize nasip oldu. Buradan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Gurup Başkanvekili Bülent Turan’a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e teşekkür ediyorum" dedi.

"Çanakkale programı çok özverili ve iyi düşünülmüş bir organizasyon"

Bugünü doğru yaşayabilmek için geçmiş tarihi iyi anlamanın gerekliliğine vurgu yapan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Bu manada da Çanakkale çok önemli. Bu değerlerimizi ve bu bilincimizi gelecek nesillere taşımak için de özellikle gençlerimizin bu tarihi dönemi çok iyi anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede gerçekleştirilen Çanakkale programı çok özverili ve iyi düşünülmüş bir organizasyon. Çanakkale’ye gidip o manevi ortamı teneffüs eden öğrencilerimizin gözlerindeki bakış ve ruh hallerini gözlemlediğiniz zaman bu programların ne kadar yerinde ve doğru olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şehrin ve genç kardeşlerimizin motivasyonu da bu programları sürekli kıldı. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Projesi"nin gençlerin geçmişini bilerek geleceğe yön vermeleri adına büyük önem taşıdığını ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Gençlerimize büyük kazanımlar sağlayacağına inandığımız böyle değerli bir projenin içinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Başkanım bizlere teşekkür etti ama asıl teşekkürü hak eden başkanımız ve şahsında belediyemizdir. Ben eğitime verdiği destek için özellikle bu proje için belediye başkanımıza ve emeği geçen yetkililerimize huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Onun bize ettiği teşekkürü bu işe emek harcayan okul idarecilerimiz ve beş yüz civarında öğretmenimiz adına kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesinin organizasyonu ile Çanakkale’ye ecdada duaya giden ve basın toplantısına katılan bazı öğrencilerden gezi ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Gençler Selçuklu Belediyesi’ne organizasyon için teşekkür etti. Basın toplantısı sırasında Çanakkale’ye ikinci uçuşu yapan kafile ile canlı bağlantı yapan Başkan Altay, Selçuklu Fen Lisesi, Özel Final Temel Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.