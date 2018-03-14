Selçuklu Belediyesi Subaşı Camii restore etti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Sille Subaşı (Karhane) Camii ibadete açıldı.

Selçuklu Belediyesi, Sille’de yürütülen restorasyon çalışmaları ile tarihi mirasa sahip çıkıyor. Sille’deki tarihi ve dini mekanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar birçok tescilli caminin restorasyonunu gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, bu tescilli yapıların biri olan Subaşı Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladı ve cami yeniden ibadete açıldı. Subaşı Camiinde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin duvarlarında bulunan derin çatlaklar restorasyonda sıkça kullanılan dikişleme metodu ile onarıldı. Yapıların statiğinde bulunan sorunlar uygulanan proje ile giderildi. Camilerin alt ve üst katlarında bulunan döşemeler aslına uygun olarak değiştirildi. İç ve dış sıvalar ile çatı kısmında bulunan saç kaplamalar, projesine uygun özgün malzeme ile değiştirildi. Ayrıca camide bulunan minber, mihrap, kürsü ve mahfil gibi mimari öğelerin konservasyonu yapılırken caminin Geç Osmanlı dönemine ait minaresi aslına uygun restore edildi. Selçuklu Belediyesi çalışmalarda engelli vatandaşları da unutmadı ve engelliler için yürüme yolları ve rampalar yapıldı. Cami bahçesinde bulunan mağaraların bakım ve temizliğini de yapan Selçuklu Belediyesi caminin müştemilatında yer alan gasilhane, erkek-bayan WC, engelli WC ve şadırvanı yeniden yaptı. Ayrıca Caminin 2 katlı Kur’an Kursu da restore edilirken camiye ait hazirenin bahçe duvarları ve taşları da tamir edilerek çevre düzenlemesi de yapıldı. Son cemaat alanı ve bahçede bulunan muhdes yapılar kaldırıldığı Camide özel aydınlatma sistemleri kuruldu. Subaşı Camiinin restorasyonu 1 milyon 208 bin TL’ye mal oldu.

"Tarihi ve kültürel geçmişe sahip çıkıyoruz"

Selçuklu Belediyesi tarafından önemli bir tarihi eserin daha restorasyonunu tamamlayarak ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Belediyesi olarak Konya’nın yeni turizm markası Sille’yi Türkiye turizmine kazandırmak amacıyla çok yönlü restorasyon çalışması sürdürüyoruz. Bu kapsamda Subaşı Camii ile birlikte bugüne kadar 8 tescilli camiyi restorasyon sonrası ibadete açtık. Ayrıca 5 bin yılından fazla tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille’de Aya Elenia Müzesi restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, Sille Barajında yapılan çalışmalar, Sille içerisinde restorasyon çalışmaları, dere ıslah çalışmaları da belediyemiz tarafından Sille’de sürdürülen önemli projeler arasında yer alıyor. Tarihi yeniden canlandırıp gelecek kuşaklara aktarmak adına sürdürülen çalışmaların şehrimize değer katması temennisiyle yeniden ibadete açılan Subaşı Camii’nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Subaşı Caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür eden Subaşı Camii İmamı Ali Aksoy da, "Allah-u Teala’nın Ayeti Kerimesinde buyurduğu gibi ’Kim ki Allah’a ve ahiret gününe iman ederse Allah’ın mescitlerini imar ederler’. Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibi de güzel bir işe vesile olarak geleceğe bir eser bıraktılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah camimizin cemaati de bol olsun" diye konuştu.