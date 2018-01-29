Selçuklu Belediyesi EMITT’te Konya’yı tanıttı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin EMITT 2018’de Konya’nın tanıtımını yaptığı standı yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, fuarı sona erdi. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 25-28 Ocak tarihleri arasında açık kalan fuar 85 ülkeden bin 65 katılımcı ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Selçuklu Belediyesi, Konya’nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla EMITT fuarına katıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri ve Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı. Çok sayıda ikili görüşmelerin gerçekleştiği fuarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman da, Selçuklu Belediyesi standını ziyaret etti. Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yayman’a ziyaret anısına kelebek tablosu hediye edildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’nın kültür ve turizmine sağladığı katkılar ve son dönemde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Sille’nin yanı sıra geçtiğimiz yıl 350 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Selçuklu Kongre Merkezi gibi önemli kültür ve turizm merkezleri de tanıtımı yapılan merkezler arasında yer aldı.

Selçuklu Belediyesi fuar boyunca tanıtım standını ziyaret eden vatandaşları Konya’ya davet etti.