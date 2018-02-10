Selçuk Üniversitesinde, üniversitesi-sanayi işbirliği konuşuldu

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) düzenlenen toplantıda Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sürdürülebilirlik yönetimi ve üniversitesi-sanayi işbirliği konuşuldu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin toplantının açılışındaki konuşmasında, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Ülke olarak hızlı ve güçlü bir şekilde ayağa kalkılmasının önemini ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Bunun yolu da öncelikle birliktelikten geçiyor. Daha sonra da plan ve program yapmaktan geçiyor. Biz bunları temin etme adına böyle bir toplantı organize ettik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle Ar-Ge merkezlerinin yaygınlaşması konusunda büyük destekler veriyor, teşvikler sunuyor ve gayret sarf ediyor. Ben bu açıdan Sayın Müsteşar Yardımcımızın şahsında Bakanımıza ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Devletin stratejik üniversitesi olmaya talibiz”

Geçmiş dönemlerde üniversite-sanayi işbirliğinin önemli derecede sağlanamadığını anlatan Prof. Dr. Şahin, bu anlamda son dönemlerde gelişmelerin olduğunu, farkındalıkların yaşandığını aktardı. Prof. Dr. Şahin, üniversite olarak bilimsel çalışma ve araştırmaları varolan sorunların çözümüne yönelik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hedefimizi bu şekilde belirliyoruz, araştırmamızı o yönde yapıyoruz. Tabi işin üretici kısmında olan sizler de bir işi yaparken, üretirken ‘daha bir bilimsel verilerle yapalım’ kaygısını güdüyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor ve sahaya inmeye zorluyor. Sizler için elimizden gelen her şeyi Selçuk Üniversitesi olarak devlet adına yapmaya hazırız, talibiz. Biz bir dünya üniversitesi olmaya talibiz, ondan daha önemlisi devletin stratejik üniversitesi olmaya talibiz. Buradan kastımız şu; devletin o anlık acil sorunlarına çözüm üreten üniversite olmak. Dünyada bunun örnekleri var. Bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Sektörel hizmetler kataloğumuzda 9 ayrı sektör yer alıyor”

Prof. Dr. Şahin, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 14’üncü sırada olduklarını, dünyadaki 28 bin üniversitenin sıralamasına göre farklı kriterlere göre 650 ile 850 arasında değiştiğini dile getirdi. Üniversitedeki hizmet envanterini 9 ayrı sektörde, sektörel hizmetler kataloğu’nda bir araya getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Selçuk Üniversitesi olarak test, laboratuvar, analiz, eğitim alanında ne tür hizmetler veriyorsak ilgili sektörlerin hizmetine sunduk. Biz bunun talimatını Rektörlük görevine geldiğimiz ilk günlerde vermiştik. Uzun bir çalışma sonrasında hazırlandı. Araya 15 Temmuz Darbe Girişimi süreci girdi, intihaya uğradı. Web sayfamızdan da ulaşılabiliyor. Yeni hizmetler üretildikçe buraya eklemeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, ülkelerin gelişmesi açısından üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirterek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinin bu ekosistem içinde ciddi bir yerinin olduğunu ifade etti.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, üniversite olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, gıda ve tarımla ilgili alanlarda Türkiye’nin gelişimini sağlayacak, uluslararası düşünebilen, konuşabilen, anlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Veli Tekelioğlu, Ar-Ge ve inovasyonun önemli bir konu olduğunu ifade ederek, bu anlamda üniversite-sanayi işbirliklerine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci, Konya’da 19 Ar-Ge merkezi ile 3 tasarım merkezi bulunduğunu hatırlatarak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlar yapılarak soru, öneri ve görüşler dinlendi.