Rektör Şahin, Balkan Konferansı’nda

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Arnavutluk Alsar Vakfı ve Albanogy Enstitüsünce düzenlenen “Waqf İnstitution in Balkan Territory” isimli konferans, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in katılımıyla başladı.

Arnavutluk Tiran’da düzenlenen konferansın açılışına Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Arnavutluk Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve farklı ülkelerden bilim insanları ve öğretim üyeleri katıldı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yaptığı konuşmada, vakıf medeniyetinin; almadan verebilmeyi, geri almayı beklemeden kendinden bir parçayı koparıp karşısındakine takdim edebilmeyi gerektirdiğini ifade etti. Bu çerçevede böyle bir medeniyetin mensubu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, “Ecdadımız insanı yaşat ki devlet yaşasın kuralıyla vakıf medeniyetiyle insanoğlunun yeryüzünde ‘sulh’ ve ‘salah’ içerisinde yaşaması için elinden gelen gayreti sarf etmiştir. Balkanlar’da halen İslam kültürü ve İslam inancı var ise bu vakıf medeniyetinin, vakıf kültürünün bir sonucu olarak devam edebilmektedir. Bu vesileyle yeni baştan canlandırıp dünyanın ve insanlığın yeni baştan, yeni bir medeniyet tesis edeceği, içinde bulunduğumuz yüzyılda vakıf medeniyeti ve vakıf kültürü büyük önem arz etmektedir. Bilim camiası, bilim insanları olarak bizlere düşen vakıfların geçmişte edindiği deneyimleri ve birikimleri yeni baştan burada tartışarak eksikliklerini belirlemek ve telafi emek, var olan güzellikleri yeni baştan keşfedip ve aynı işleri icra etmek temel hedefimiz olacaktır. Bu çerçevede çok başarılı bir program geçireceğimize inanıyorum. Bundan sonra da bunun geleneksel olarak bölge ülkelerdeki, Balkanlar’daki diğer devletlerde organize edilmesini arzu ediyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak daha aktif bir şekilde bu organizasyonun içinde bulunmayı arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Arnavutluk Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e tablo hediye etti.