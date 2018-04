Özselek’ten kutlama mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 10 Nisan Polis Teşkilatı Kuruluş Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Özselek yayımladığı kutlama mesajında, can ve mal güvenliğinin teminatı olan Polis Teşkilatımızın, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için büyük bir özveri ile çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Toplumsal huzurumuzun sağlanması için büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. Yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Görevini her zaman fedakarca yapan Türk Polis Teşkilatı, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Türk Polis Teşkilatı kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden canı pahasına çalışan temel kurumlarımızdan bir tanesidir. Polislik mesleği diğer mesleklerden daha farklı ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için zaman kavramı gözetmeksizin, zor şartlarda görevlerini yapmaktadırlar. Polis Teşkilatımız 173 yıldır şerefli mazisi ve milletimizden aldığı güçle, güven ve huzur ortamını sağlamaya devam etmektedir. Milli ve evrensel değerleri özümseyerek üstlendiği bu zor görevi her şart altında başarıyla sürdüren polisimizin, dış ülkelerde aldığı görevleri de aynı üstün hizmet anlayışı ile yaptığından örnek gösterilmesi, ulus olarak göğsümüzü kabartmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı’mızın 173. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, görevi başında şehit düşen emniyet personelimize Allah’tan rahmet dileyerek gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”