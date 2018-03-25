Otomotiv devleri Konya’da buluşacak

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferanslarının bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek.

Dünya otomotiv sektörünün temsilcileri, Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen OSEG Konferansında bir araya geliyor. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından da desteklenen konferans hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, otomotiv sektöründe marka haline gelen OSEG Konferanslarının bu yıl 5.’sinin gerçekleştirileceğini söyledi. Konferansların ilkinin 2010 yılında yapıldığını hatırlatan Kütükcü, "2010 yılında Ar-Ge ve inovasyon, 2012 yılında elektrikli otomobil, 2014 yılında yerli motor, 2016 yılında da yerli otomobil temalarıyla konferanslarımızı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ki temamız da, ‘Otomotivde Yenilikçi Teknolojiler’ olarak belirlendi. Bu tema başlığı altında alanında uzman konuşmacılarımız, ’Türk Otomotiv Sanayinde Üretim, Tasarım, Marka’, ’Yeni Nesil Otomotiv Teknolojileri’, ’Küresel Otomotiv Sektörü’ ve ’Geleceğin İş Modelleri’ konularını paylaşacaklar" şeklinde konuştu.

Dünya otomotiv sektörünün öncü isimleri B2B’ye katılacak

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurt dışından tecrübeli isimlerin, otomotiv sektörünü Konya’da ele alacağına dikkat çeken Kütükcü, "İki gün boyunca dört oturum halinde yapacağımız konferansımızda Türkiye’de otomotiv sektörünün öncü isimlerinin yanında, Almanya, İspanya, Romanya, Polonya ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelecek isimleri de Konyalı sanayicilerimizle buluşturacağız. Yine bu yıl programın sonunda ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelere de Hindistan, Fas ve Güney Afrika’dan firma temsilcileri katılacak.Ayrıca, Türkiye’deki otomotiv sektörü ana sanayi firmalarından da ikili iş görüşmelerine katılım olacak" dedi.

Elektrikli araç sergisi açılacak

Konferansta ISO/TS 16949 Kalite Belgesi alan firmalarla, otomotiv yan sanayi sektöründeki Ar-Ge merkezi bulunan firmalara ödül verileceğini aktaran Kütükcü, konferans kapsamında ayrıca bir de elektrikli araç sergisi açacaklarını kaydetti. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, otomotiv sektöründe marka haline gelen konferansın bu yıl otomotivde yenilikçi teknolojiler temasıyla gerçekleştirileceğini ve tüm sanayicileri ve sektör paydaşlarını elektrikli araç sergisinin de açılacağı 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak konferansa davet etti.