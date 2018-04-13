Okulları ziyaret eden Özaltun’dan öğrencilere müjde

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, bazı okulları ziyaret ederek, taleplerini dinlediği öğrencilere çeşitli müjdeler verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan bazı ilk ve orta öğretim kurumlarını ziyaret etti. Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi, Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fetullah Bayır Fen Lisesi, Kamil Akkanat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Atatürk ve İhsan Kabadayı İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Özaltun, okulda görev yapan idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim kurumlarının idarecileri ve öğrencilerle sohbet ederek eğitim gördükleri okullarına yapılmasını istediği talepleri de dinleyen Özaltun, bazı okullarda hitap ettiği öğrencilere eğitim yaşamlarıyla ilgili çeşitli tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Özaltun, İhsan Kabadayı İlkokuluna çok amaçlı bir spor sahasının yapımının sözünü verirken, bazı okullarda ise okul bahçesi çevre düzenlemesi, kamelya ihtiyacının karşılanması ve sıcak asfalt gibi çalışmalar gibi gelen istekleri yerine getireceklerini söyledi. Özaltun, bazı okullarda öğrencileri Belediye tarafından ilçe dışı kültür gezilerine götürme sözü de verdi.

Başkan Özaltun, öğrencilere mutlaka bir hedefleri olması yönünde nasihatlerde bulunarak, gittikleri okullardaki öğrencilere müjdeler vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.