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Okka: "Türkiye Ekonomisi 2013’ten bu yana en hızlı yıllık büyümeye imza attı"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yılın son çeyreğine ve 2017 yılının tamamına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme...

Okka: "Türkiye Ekonomisi 2013’ten bu yana en hızlı yıllık büyümeye imza attı"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yılın son çeyreğine ve 2017 yılının tamamına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme...

29 Mart 2018 Perşembe 14:46
Okka: "Türkiye Ekonomisi 2013’ten bu yana en hızlı yıllık büyümeye imza attı"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yılın son çeyreğine ve 2017 yılının tamamına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Okka yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi, 2017 yılının son çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7,3’lük büyüme oranı ile birlikte 2017 yılının tamamında yüzde 7,4 büyümüş ve dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20 ekonomileri içinde birinci sırada yerini almıştır. Yatırım ve ihracata dayalı hızlı bir büyüme sürecine giren Türkiye Ekonomisi, 2017 yılında, 2013’ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza atmıştır. 2017 yılını, ilk çeyreğinde Fırat Kalkanı harekatı ve sınırlarımızın güneyindeki olumsuzlukların devam ettiği bir yıl olarak değerlendirdiğimizde Türkiye ekonomisinin nasıl bir başarıyı yakaladığını daha iyi anlayabiliriz. Her türlü olumsuz koşula rağmen sanayici ve işadamlarımız, karamsarlığa sürüklenmeden, yılmadan azimle üretmeye ve çalışmaya devam etmiştir. MÜSİAD Konya olarak, kalkınmanın tek yolunun üretimden geçtiğine ve Büyük Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için üretim gücümüzü arttırarak devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ülke ekonomisindeki büyümenin, günlük hayatımıza etkilerini biran önce görebilmemiz ve büyümenin sürdürülebilir olması için, ekonomi yönetiminin, üretimi, ihracatı, büyümeyi ve istihdamı önemseyen reformlara devam etmesi gerekmektedir. Tüm bu zor şartlar altında büyük sorumluluk alarak ülkemizin büyümesinde kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve işadamlarımızı bir kez daha kutluyorum” dedi.
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