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NEÜ’de “Mevlana’da Rüyaların Dili” konulu konferans düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından “Mevlana’da Rüyaların Dili” konulu konferans gerçekleştirildi.NEÜ Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Niğde Ömer...

NEÜ’de “Mevlana’da Rüyaların Dili” konulu konferans düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından “Mevlana’da Rüyaların Dili” konulu konferans gerçekleştirildi.NEÜ Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Niğde Ömer...

13 Nisan 2018 Cuma 12:06
NEÜ’de “Mevlana’da Rüyaların Dili” konulu konferans düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından “Mevlana’da Rüyaların Dili” konulu konferans gerçekleştirildi.

NEÜ Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar öğrencilere Mevlana Hazretlerinden bahsetti. Prof. Dr. Ziya Avşar, “Hazreti Mevlana bana şunu öğretti; dil dediğimiz şey aslında sadece kelamdan, sözden, harften ibaret bir şey değildir. Bu çok daha başka ve bunların dışından bir yerden gelir ve dolayısıyla sizin kelimeler halinde söylediğiniz şeyler de bu dilin sadece ilk tabakasına aittir. Bu dili kuran ve bu dilin maverasında olan bir başka dil daha vardır. O dili aramak lazımdır” dedi.

Avşar; “Mana arayışımızda önemli kavramlardan biri de rüyadır. Rüyalardan biraz daha somut halde mecazlar, istihareler var. Bunlar da bu aradığımız dile dair şeyler. Arkasından da sır denilen bir şey vardır. Rüyayı uyurken görüyoruz, sırrı uyanıkken görüyoruz. Tecelli ise uyanıkken gördüğümüz görüntülerdir. Fakat bu başka bir boyuttur” ifadelerini kullandı. Surete bürünüp gelen şeylerin, kelimeye bürünüp gelen şeylerden çok daha etkili ve kuvvetli bir dil içerdiğini kaydeden Avşar şunları söyledi: “Suret, kelamdan güçlüdür. Mana surete bağlı olarak gelir, mutlak surette o manayı almak için o suretle temas etmeniz lazım. Tecellide de aynı şey geçerlidir.”

Öğrendiğimiz şeylerin bir şekilde kendi akıbetimizi hazırlayan şeylere dönüştüğünü belirten Avşar, insanların dirilişi arayışlarının da biraz da bununla ilintili olduğunu sözlerine ekledi.
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