NEÜ’de Bağımlılığın Biyolojisi konferansı düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilinçli Eğitimciler ve Genç Yeşilay Öğrenci Toplulukları tarafından “Bağımlılığın Biyolojisi” konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, bağımlılığın uyuşturucu, sigara, alkol ve bilgisayar bağımlılığı gibi birçok yönünün olduğunu söyleyerek, “Bir de aşırıya gidip kafa ve kalbini bir yere bağlayanlar, kendi hür iradelerini yok edip birilerinin güdümüne girenler var. Bu yüzden son yıllarda 40-50 yıllık bir sürecin sonucunda devletimiz ve milletimiz bu bağımlılığa yakalananlardan zarar gördü. Böyle bağımlılıklara yakalanmamak için uyanık ve ölçülü olmak lazım. Ölçü de Allah’ın koyduğu ölçü ve Resulü vasıtasıyla yaşanır hale getirdiği ölçüdür” dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şube Başkanı Mevlüt Büyükhelvacıgil ise, eskiden sigara içmeyenlere ‘ana kuzusu’ gibi sözlerin söylendiğini ama günümüzde sigara içmeyenlere karşı saygının arttığını ifade ederek, “Lütfen beden ve ruh sağlığınıza zarar verecek bağımlılıklardan uzak kalın. Herkes doğuştan Yeşilaycıdır ve bu durumu bozmadan hayatımızı devam ettirelim. Paklığı, temizliği kaybetmemek için müzik ve spor yapalım” şeklinde konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Akça, son yıllarda online oyun bağımlılığının çok ciddi bir durum olduğunu belirterek, “Madde bağımlılığı sürecindeki her şeyi online oyun bağımlılığında görebiliyoruz. Hatta uyuşturucuyu kolayca bulamayabiliyorsunuz ama buna ulaşmak çok kolay” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda çoğunlukla çocukların tablet, bilgisayar ve televizyondan başka bir uğraşla ilgilenmediklerini aktaran Doç. Dr. Akça, “Bu yüzden aileler ve öğretmenler çocukların zevk alacağı şeyleri çeşitlendirmelidirler. O zaman her türlü bağımlılık riskini azaltırsınız. Çünkü insan bir şeylerden zevk almak zorunda. Eğer o zevki sağlıklı yollardan, çeşitli bir şekilde alamazsak, o zaman hayatımıza madde kullanımı ve ekran başından ayrılmama gibi bağımlılıklar girer” ifadelerini kullandı.

Program teşekkür belgesi ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.