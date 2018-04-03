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NEÜ ve Endonezya arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul Falah In Central Of Java arasında araştırma ve akademik etkinliklerde işbirliği yapmak amacıyla anlaşma imzalandı.Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul...

NEÜ ve Endonezya arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul Falah In Central Of Java arasında araştırma ve akademik etkinliklerde işbirliği yapmak amacıyla anlaşma imzalandı.Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul...

03 Nisan 2018 Salı 13:25
NEÜ ve Endonezya arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul Falah In Central Of Java arasında araştırma ve akademik etkinliklerde işbirliği yapmak amacıyla anlaşma imzalandı.

Endonezya The Instıtute Pesantren Mathalıul Falah In Central Of Java Rektörü Prof. Dr. Abdul Ghaffarrozin, Tasavvuf ve Mevlana Rumi Düşünce Merkezi Başkan Yardımcısı Ulin Nuha, Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Aniqa Zahratul Aini’den oluşan heyet ilk olarak Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde Cuma namazı kıldı. NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın da eşlik ettiği heyet daha sonra, İnce Minare Medresesinde yapılan Darulhadis’te kitap okuma etkinliğine katıldı. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e yapılan ziyarette iki üniversite arasında anlaşma imzalandı. İmzalanan protokole göre üniversiteler arasında öğrenci değişimi fırsat programı, ortak seminerler, sempozyumlar çalışma atölyeleri ve kursların organize edilmesi gibi çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Ziyaret, hediye takdimlerinin ardından sona erdi.
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