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MEDAŞ ilçe ve mahalle toplantılarına devam ediyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) yetkilileri çiftçileri bilgilendirmek ve sorularını dinlemek için ilçelere ve dış mahallelere ziyaret düzenliyor.

MEDAŞ ilçe ve mahalle toplantılarına devam ediyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) yetkilileri çiftçileri bilgilendirmek ve sorularını dinlemek için ilçelere ve dış mahallelere ziyaret düzenliyor.

25 Mart 2018 Pazar 11:05
MEDAŞ ilçe ve mahalle toplantılarına devam ediyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) yetkilileri çiftçileri bilgilendirmek ve sorularını dinlemek için ilçelere ve dış mahallelere ziyaret düzenliyor.

Konya’nın Akşehir, Sarayönü, Çumra, Karapınar, Cihanbeyli, Altınekin ilçeleri ile Karaman’ın Kazımkarabekir ilçelerini ziyaret eden yetkililer ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi. Gerçekleşen ziyaretlerde genel müdür danışmanı Ali Kınacı, genel müdür yardımcısı Halil Coşkun Tunçez ve bölge işletme sorumluları halka gerekli bilgilendirmeleri yaparak, sorularını dinliyor. Toplantılarda gündemi çiftçiler belirlerken, bölgeleriyle ilgili isteklerini yetkiliklere anlatıyorlar. MEDAŞ yetkilileri, yapılan toplantılarda halkla birebir temas kurulduğu için görüşmelerin verimli geçtiğini, hizmet alanı içerisinde yer alan bölgelerde toplantılar düzenlemeye devam edileceğini aktardı. Kaliteli ve kesintisiz hizmet anlayışında çalışmalarına devam eden MEDAŞ, çalışmalarını iletişim temelli gerçekleştiriyor.

Bölge halkı yapılan toplantılarda MEDAŞ’tan duydukları memnuniyeti dile getirerek bölgelerine yapılan yatırımlar için teşekkürlerini iletti.
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