MEDAŞ çalışanları Kadınlar Günü’nde huzurevinde konser verdi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanlarının oluşturduğu Meram Orkestra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde huzurevini ziyaret ederek yaşlılara konser verdi.

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe, Konya Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat, Vali Yardımcılarının eşleri Şerife Usta, Semra Sağlam, Meram Kaymakamı Resul Çelik’in eşi Emine Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Hatice Oflaz, Huzurevi Müdürü Osman Baybağan ile huzurevi sakinleri katıldı. Etkinlikte MEDAŞ çalışanlarının oluşturduğu Meram Orkestra, çeşitli Türk Sanat Musikisi eserleri seslendirirken zaman zaman huzurevi sakinleri de sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Etkinlik sonunda huzurevi sakinlerine ikramda bulunuldu.