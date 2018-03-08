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Kulu’da ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kursu verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi.Kulu ilçesinde çeşitli branşlarda ücretli öğretmenlik yapanlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Kaymak ve şube müdürleri tarafından...

Kulu’da ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kursu verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi.Kulu ilçesinde çeşitli branşlarda ücretli öğretmenlik yapanlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Kaymak ve şube müdürleri tarafından...

08 Mart 2018 Perşembe 17:12
Kulu’da ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kursu verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde ücretli öğretmenlere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verildi.

Kulu ilçesinde çeşitli branşlarda ücretli öğretmenlik yapanlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Kaymak ve şube müdürleri tarafından Merkez İlkokulu Çok Amaçlı Konferans Salonunda Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği kursu verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A Sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yaşar Çimen tarafında da ücretli öğretmenlere, çalışma mevzuatı, yasal hak ve sorumluluklar, iş yeri temizliği, iş kazaları ve meslek, hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, ilk yardım, kimyasal ve fiziksel etmenler hakkında bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Kaymak da, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine özellikle çocukların can güvenliğine değinerek herhangi bir olumsuz durumlara karşı duyarlı ve tedbirli davranılması gerektiğini hatırlattı.
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