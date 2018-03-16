Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Kulu’da öğretmen ailelerinden Afrin’deki Mehmetçiğe atkı ve bere

Konya’nın Kulu ilçesinde öğretmen aileleri Afrin’deki askerlere ve güvenlik güçlerine atkı ve bere ördü.Kulu’da Merkez İlkokulunda bulunan öğretmenlerin aileleri, Afrin’de terör örgütleriyle mücadele etmekte olan Mehmetçik ve güvenlik...

Kulu’da öğretmen ailelerinden Afrin’deki Mehmetçiğe atkı ve bere

Konya’nın Kulu ilçesinde öğretmen aileleri Afrin’deki askerlere ve güvenlik güçlerine atkı ve bere ördü.Kulu’da Merkez İlkokulunda bulunan öğretmenlerin aileleri, Afrin’de terör örgütleriyle mücadele etmekte olan Mehmetçik ve güvenlik...

16 Mart 2018 Cuma 17:09
Kulu’da öğretmen ailelerinden Afrin’deki Mehmetçiğe atkı ve bere

Konya’nın Kulu ilçesinde öğretmen aileleri Afrin’deki askerlere ve güvenlik güçlerine atkı ve bere ördü.

Kulu’da Merkez İlkokulunda bulunan öğretmenlerin aileleri, Afrin’de terör örgütleriyle mücadele etmekte olan Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin soğuk havalarda kullanmaları için ördükleri atkı ve bereleri Afrin’e gönderecek. Atkı ve bere ören Songül Özgün ile Hatice Sarı, öğretmen aileleri olarak bu atkı ve bereleri Afrin’e, orayı terör örgütlerinden temizlemek için giden askerlerimiz için yaptıklarını belirterek, "Elimizden bu kadarı geldi. Umarım yerine ulaşır. Bütün Kulu halkı olarak dualarımız iyi dileklerimiz onlarla. İnşallah sağ salim giymek kullanmak nasip olur. Hayırlısıyla orada terörle olan mücadelelerini başarıyla bitirir gelirler ailelerine sağ salim kavuşurlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizim evlatlarımız, onlar onur ve gurur kaynaklarımız” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Biz Anadoluyuz Projesi’ Konya’da başladı
‘Biz Anadoluyuz Projesi’ Konya’da başladı
Seydişehir Belediyesinde Elektronik Belge Yönetimi Sistemine geçiş süreci başladı
Seydişehir Belediyesinde Elektronik Belge Yönetimi Sistemine geçiş süreci başladı
Başkan Özaltun, üçüz bebek sahibi çiftin sevincine ortak oldu
Başkan Özaltun, üçüz bebek sahibi çiftin sevincine ortak oldu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim