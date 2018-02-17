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Kulu’da öğrenci servis araçlarına denetim

Konya’nın Kulu ilçesinde, okul servis minibüsleri denetlendi.Denetimlere, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, jandarma trafik timleri, trafik polisleri, zabıtalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve personelleri...

Kulu’da öğrenci servis araçlarına denetim

Konya’nın Kulu ilçesinde, okul servis minibüsleri denetlendi.Denetimlere, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, jandarma trafik timleri, trafik polisleri, zabıtalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve personelleri...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:13
Kulu’da öğrenci servis araçlarına denetim

Konya’nın Kulu ilçesinde, okul servis minibüsleri denetlendi.

Denetimlere, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, jandarma trafik timleri, trafik polisleri, zabıtalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ve personelleri katıldı. Yapılan denetimlerde, ilçe genelinde 166 minibüsle bin 700 öğrenciyi 31 ayrı taşıma merkezine servis yapan minibüslerin kontrolleri gerçekleştirildi. Kulu ilçe merkezi çıkışı ve ilçeye bağlı çevre mahalle yollarında durdurulan servis minibüslerinin evrak, belge eksiklikleri, araçlarda belirtilen kapasiteden fazla öğrenci olup olmadığı, sivil yolcu taşımacılığı yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Taşımacılık kurallarına uymayan servis minibüslerinin cezaya çarptırılacağı belirtildi. Ayrıca öğrencilerin belirlenen noktalardan alınıp tekrar aynı noktalara bırakılıp bırakılmadığının tahkikatının da yapılmakta olduğunu belirten yetkililer, amaçlarının çocukların sağlıklı, istenilen yasal konular dahilinde taşınması olduğunu, kontrollerin devam edeceğini ifade etti.
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