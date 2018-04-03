Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

Kulu’da adliye çalışanlarından özel öğrencilere ziyaret

Konya’nın Kulu ilçesinde, hakim, savcı ve avukatlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.Kulu Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar, avukatlar ve diğer personellerden oluşan heyet, Avukatlar Haftası...

Kulu’da adliye çalışanlarından özel öğrencilere ziyaret

Konya’nın Kulu ilçesinde, hakim, savcı ve avukatlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.Kulu Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar, avukatlar ve diğer personellerden oluşan heyet, Avukatlar Haftası...

03 Nisan 2018 Salı 17:53
Kulu’da adliye çalışanlarından özel öğrencilere ziyaret

Konya’nın Kulu ilçesinde, hakim, savcı ve avukatlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kulu Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar, avukatlar ve diğer personellerden oluşan heyet, Avukatlar Haftası etkinliği çerçevesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine iadeyi ziyarette bulundu.

Heyet adına konuşan Konya Barosu Avukatlarından Avukat Kemal Özsoy, "Bu hafta Avukatlar Haftası. Biz burada okulun daha önce yapmış oldukları ziyaretleri iade amaçlı hem de Avukatlar Haftası nedeni ile anlamlı bir ziyaret yapıp, bu haftamızın açılışını yapmak istedik. Yapmış oldukları işin zorluğu ve güçlüğü hakkında bilgi sahibiyiz, olmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletmek için çocuklarımızı bizzat yerlerinde görmek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Emeklerinden dolayı vermiş oldukları eğitimlerden dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Kurum müdürümüz başta olmak üzere öğretmen arkadaşlarımıza da bundan sonraki aşamada hem maddi ve hem manevi olarak elimizden bir şey gelirse sonuna kadar destek olacağımızı bildirmek istiyoruz. Ortamlar için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sıcak karşıladılar bizi. Bizimde kapımız sonuna kadar açıktır. Hocalarımıza açıktır. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Bunu bilmenizi istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra kurum içerisinde eğitim gören engelli öğrencilerle sohbet eden heyet, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete, Kulu Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Turan, Hakimler Ali Sami Çetin ve Seda Çıracı, Hazine Avukatı Seyhan Özsoy, Yazı İşleri Müdürleri Ahmet Ceylan ve Gülay Özer Erdoğan katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyşehir’de ‘Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek’ konulu konferans
Beyşehir’de ‘Bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek’ konulu konferans
Beyşehir’de açılan diyabet okulu 6. dönem mezunlarını verdi
Beyşehir’de açılan diyabet okulu 6. dönem mezunlarını verdi
NEÜ ve Endonezya arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı
NEÜ ve Endonezya arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim