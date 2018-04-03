Kulu’da adliye çalışanlarından özel öğrencilere ziyaret

Konya’nın Kulu ilçesinde, hakim, savcı ve avukatlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kulu Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar, avukatlar ve diğer personellerden oluşan heyet, Avukatlar Haftası etkinliği çerçevesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine iadeyi ziyarette bulundu.

Heyet adına konuşan Konya Barosu Avukatlarından Avukat Kemal Özsoy, "Bu hafta Avukatlar Haftası. Biz burada okulun daha önce yapmış oldukları ziyaretleri iade amaçlı hem de Avukatlar Haftası nedeni ile anlamlı bir ziyaret yapıp, bu haftamızın açılışını yapmak istedik. Yapmış oldukları işin zorluğu ve güçlüğü hakkında bilgi sahibiyiz, olmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletmek için çocuklarımızı bizzat yerlerinde görmek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Emeklerinden dolayı vermiş oldukları eğitimlerden dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Kurum müdürümüz başta olmak üzere öğretmen arkadaşlarımıza da bundan sonraki aşamada hem maddi ve hem manevi olarak elimizden bir şey gelirse sonuna kadar destek olacağımızı bildirmek istiyoruz. Ortamlar için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sıcak karşıladılar bizi. Bizimde kapımız sonuna kadar açıktır. Hocalarımıza açıktır. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Bunu bilmenizi istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra kurum içerisinde eğitim gören engelli öğrencilerle sohbet eden heyet, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete, Kulu Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Turan, Hakimler Ali Sami Çetin ve Seda Çıracı, Hazine Avukatı Seyhan Özsoy, Yazı İşleri Müdürleri Ahmet Ceylan ve Gülay Özer Erdoğan katıldı.