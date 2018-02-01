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Konya’nın ihracatı 2018’e de hızlı artış ile başladı

TİM’in açıkladığı verilere göre Ocak ayında Konya yüzde 18,78 artışla 135 milyon 658 bin dolar ihracat yaptı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2017 yılındaki rakamların da üzerinde hızlı artış 2018’de yeni rekorlara imza atacağımızı göstermektedir. Hedefimiz 2018 yılında 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmaktır” dedi.

Konya’nın ihracatı 2018’e de hızlı artış ile başladı

TİM’in açıkladığı verilere göre Ocak ayında Konya yüzde 18,78 artışla 135 milyon 658 bin dolar ihracat yaptı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2017 yılındaki rakamların da üzerinde hızlı artış 2018’de yeni rekorlara imza atacağımızı göstermektedir. Hedefimiz 2018 yılında 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmaktır” dedi.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:30
Konya’nın ihracatı 2018’e de hızlı artış ile başladı

TİM’in açıkladığı verilere göre Ocak ayında Konya yüzde 18,78 artışla 135 milyon 658 bin dolar ihracat yaptı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2017 yılındaki rakamların da üzerinde hızlı artış 2018’de yeni rekorlara imza atacağımızı göstermektedir. Hedefimiz 2018 yılında 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmaktır” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Konya’nın Ocak ayında ihracatı ise yüzde yüzde 18,78 artış gerçekleştirdi. İhracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin Ocak ayı ihracatı yüzde 16,3 artışla 12 milyar 198 milyon dolar olup, ilimizin Ocak ayı ihracat rakamı yüzde 18,78 oranında artışla 135 milyon 658 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya, Ocak ayında il bazında Türkiye’nin ihracatının yüzde 1.11’ini gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 1.564 milyar dolar ihracat yaparak yüzde 17,40 oranında artış sağlayan Konya’nın 2018’in ilk ayında yüzde 18,78 artış kaydetmesi memnuniyet vericidir. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğimiz 2017 yılındaki rakamların da üzerinde hızlı artış 2018’de yeni rekorlara imza atacağımızı göstermektedir. Hedefimiz 2018 yılında 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmaktır. Dünya ekonomisinin büyümesine bağlı olarak küresel ticaretteki artış, en büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliğindeki büyüme 2018 ihracatımız için olumlu gelişmelerdir. Türkiye’nin Ocak ayında AB’ye ihracatı yüzde 22,6 artış gösterdi. AB’nin ihracattaki payı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Euro-Dolar paritesinin Euro lehinde ilerlemesi de ihracatımız için pozitif etkiye sahip. Konya olarak tüm bu avantajları kullanarak ilerleyen aylarda daha hızlı artş yakalayacağımıza ve hedeflerimize ilerleyeceğimize inanıyoruz. En büyük avantajımız olan tüccar ve sanayicimizin çalışkan ve üretkenliği ile 2018’de Konya yeni rekorlara imza atacaktır. Bu başarılara imza atan tüm müteşebbislerimizi, ihracatçılarımızı ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi.
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