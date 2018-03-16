Konya’nın E-Desen haritası çıkarıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Haritası” projesinin tanıtımını ve internet sitesinin açılışını gerçekleştirdi. E-Desen Projesi’nin amacının Konya’nın kırsal yerleşim yeri kabul edilen 752 mahallesinde üretim tablosunun, çeşitliliğinin ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, “Bir yıldan fazla süren bir çalışma neticesinde ortaya çıkarılmış bu proje ile yerel yönetimlerin ekonomiye katkı ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden aldık” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuk Üniversitesi ile birlikte Konya’nın 752 mahallesinin tarihsel süreci, üretim alanı, turizmi, tanınmış kişileri gibi bilgilere internet üzerinden ulaşılabilme imkânı sunan “Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Haritası” projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtımı ve internet sitesinin açılışını gerçekleştirmek üzere basın toplantısı düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte belediyecilik fonksiyonlarının daha da arttığını ve belediyeciliğin artık hayatın her alanını kapsamaya başladığını kaydetti.

“4 yılda 200 milyon TL tarımsal destek verdik”

Belediye bütçesinden ayırdıkları pay ve KOP İdaresi’nden aldıkları destekle ilçe merkezleri, köy ve beldelerde önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Bu 4 yıllık süre içinde 200 milyon liraya yakın bir tarımsal desteği Konya’da çiftçimize, köylümüze kazandırmış olduk. Bu yatırımların içinde 130 gölet projesi var. Yine küçük ölçekli sulama projeleri var. Fidan, fide, bağ aparatı, hayvancılıkla ilgili tırnak kesme makinasından diğer bir kısım ekip ve ekipmana kadar verdiğimiz destekler var” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal hizmetlerle ilgilenmesindeki temel amacı vatandaşı yaşadığı yerde hayatını idame ettirecek imkânlara kavuşturmak ve orada şehir imkânlarından istifade etmeleri olduğunu dile getiren Akyürek, “Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz, diğer kurumlarımızın desteği ile güzel çalışmalara imza attı. E-Desen Projesi de bunlardan birisidir. Mevlana Kalkınma Ajansı, Selçuk Üniversitesi, Gıda Tarım Üniversitemizin de desteği ile bu projeyi hayata geçirdik. E-Desen Projesi’nin amacı, Konyamızın kırsal yerleşim yeri kabul edilen 752 mahallesinde üretim tablosu, üretim, çeşitlilik ve oralarda hangi ürün daha verimli olacaktır, ne üretilirse köylümüze daha çok katkı yapar, ekonomik açıdan nasıl bir teşvik yapmak gerekir, neyi nerede üretmeliyiz konularının ortaya çıkarılmasıdır. Bir sanal harita ile de bu çalışmaların takip imkanı sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Özgün proje Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildi”

Projenin birtakım etaplardan oluştuğunu söyleyen Başkan Tahir Akyürek, “İlk önce üretim deseninin ortaya çıkarılması ve teşvik edilmesi, sonra üretilenin pazarlanması, satış imkanlarının temin edilmesi, belediye bünyesinde de satış merkezleri oluşturularak doğrudan üreticiye ekonomik imkan sağlanması. Bunlarda mesafeler alındı. Bu proje ile birlikte yerel yönetimlerin ekonomiye katkı ödülünü de Cumhurbaşkanımızın elinden Konyamız almıştı. Çünkü özgün bir proje. Bir yıldan fazla süren bir çalışma neticesinde ortaya çıkarılmış bir proje” ifadelerini kullandı.

“Proje ülkemizin tarımsal rekabetine de katkı yapacak”

E-Desen Projesi’nin aynı zamanda uluslararası bir boyutunun da bulunduğunun altını çizen Başkan Tahir Akyürek, kurulma aşamasındaki Konya merkezli Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin de Konya’nın tarımına, ticaretine ve ülkenin uluslararası ilişkilerine de önemli katkılar yapacağını dile getirdi.

“Konya’ya yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, “Konya’nın envanteri çıkarılmış, inanılmaz bir dokümantasyon hazırlanmış. Bunun etki ve sonuçları zaman içinde ortaya çıkacak, kıymeti zaman içinde takdir edilecektir. Hakikaten Konya’ya yapılabilecek en büyük hizmetlerden birisi. Konya’nın ve insanlığın hizmetine sunulması açısından da büyük bir proje” diye konuştu.

“Projeden büyük heyecan duydum”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteye olan desteklerinden dolayı Başkan Tahir Akyürek’e teşekkür etti. Çökmüş, “Ben bu projeden gerçekten heyecan duydum. Çünkü ülkemizde eksikliği duyulan en önemli konu veri tabanı” dedi.

Tarım İl Müdürü Seyfettin Baydar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal hizmetler ve desteklemeleri çok anlamlı ve önemli bulduklarını dile getirerek, bu önemli bir projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’ne ve diğer kurumlara teşekkür etti.

KOP Başkanı İhsan Bostancı ise, küçük ölçekli sulama projelerinin ağırlıklı olarak Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütüldüğünü, Konya’da bu kapsamda şu ana kadar 260 projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Bostancı, ürün deseni zenginleştirme ve ürünlerin pazarlanması bağlamında E-Desen Projesi’nin çok önemli olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Raşit Turan da toplantıda proje detaylarını içeren bir sunum yaptı. Konya Kırsalında Kalkınma İçin E-Desen Haritası projesindeki bilgilere http://e-desen.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.