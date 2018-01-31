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Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Konya’da anneler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e başlatmış olduğu harekatta Mehmetçiğe destek olmak için hazırladıkları, içerisinde giyecek ve yiyeceklerin bulunduğu kolileri Afrin’e gönderdi.Gece gündüz operasyonlarda olan...

Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Konya’da anneler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e başlatmış olduğu harekatta Mehmetçiğe destek olmak için hazırladıkları, içerisinde giyecek ve yiyeceklerin bulunduğu kolileri Afrin’e gönderdi.Gece gündüz operasyonlarda olan...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:41
Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Konya’da anneler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e başlatmış olduğu harekatta Mehmetçiğe destek olmak için hazırladıkları, içerisinde giyecek ve yiyeceklerin bulunduğu kolileri Afrin’e gönderdi.

Gece gündüz operasyonlarda olan askerlere destek olmak için Konya Hayatı Paylaşanlar Derneği üyesi anneler, içerisinde içlik, bere, eldiven, atkı ve yiyeceklerin olduğu koliler hazırladı. Dernek Başkanı Şahin Akkaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayatı Paylaşanlar Derneği, yaklaşık 20 gün önce bir iyilik hareketi başlattı. Sosyal medya üzerinden başlattığımız bu harekette şu anda Afrin’de harekata katılan askerimiz için annelerimiz dualarla içlikler, bereler, eldiven, atkılar ördüler. Bunları ofisimizde topladık. Ayrıca askerimiz için pastalar, börekler ev yemekleri yapıldı. Bunların hepsini topladık, arabamıza yükleyeceğiz. İnşallah sınıra doğru yola çıkacağız ve orada soğukta vatan, bayrak için savaşan Mehmetçiğimize vereceğiz. Onların yalnız olmadığını, onların yanında olduğumuzu, bir milletin onlarla beraber olduğunu hissettirmek adına dualarla onların yanına gideceğiz ve emanetleri ileteceğiz. İnşallah Rabbim onları muvaffak eyler” dedi.

Mehmetçiğe giyim ve yiyeceklerin bulunduğu eşyaları hazırlayan annelerden Gülümser Eskin, "Atkı, süveteri el emeğimizle yaptık. Devletimize, askerlerimize annelik görevimizi yapıp onlara teslim etmeye devam ediyoruz. Allah’a emanet olsunlar, onların sayesinde duruyoruz” şeklinde konuşurken, Cennet Akkaş ise, “Şu anda çok mutluyuz. Bayanlarla anlaştık, grup kurduk, paylaşımlar yaptık. Sağ olsunlar herkes elinden geldiği kadar yiyecek yaptı, hırkalar ördü. Her ilmeği dua ederek ördükleri için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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