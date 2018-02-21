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Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki ve teknik takibi yapılan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen Bahattin K.’nın...

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki ve teknik takibi yapılan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen Bahattin K.’nın...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:51
Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki ve teknik takibi yapılan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen Bahattin K.’nın (58) bir otobüs ile Seydişehir’e geldiği bilgisine ulaşan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti. Otobüsü Bozkır kavşağında durduran polis, Bahattin K.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramada ekipler 36 gram satışa hazır eroin ele geçirdi. Polis daha sonra şüpheli Bahattin K.’nin Yenicami Mahallesi okullar bölgesinde bulunan evinde de arama yaptı. Evde yapılan aramada uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ile hap ele geçirdi. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bahattin K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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