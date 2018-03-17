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Konya’da “Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı”

Konya’da düzenlenen Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı’da katılan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin...

Konya’da “Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı”

Konya’da düzenlenen Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı’da katılan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin...

17 Mart 2018 Cumartesi 21:46
Konya’da “Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı”

Konya’da düzenlenen Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı’da katılan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin doğduğunu, Suriyelilerin keyfi sebeplerle değil savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Selçuklu Kongre Merkezin’de gerçekleştirilen konferansta konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu AFAD’ın 2009 yılında daha önce hizmet veren 3 müdürlüğün ortak bir çatı altında bir araya gelmesi ile kurulduğunu anlatarak, “AFAD’ın temel vazifesi, hizmet yapısı, Türkiye’deki genel afetler olarak belirlendi. Türkiye, Avrupa deprem haritasına baktığımızda özellikle Asya ülkelerinin arasında da depremin en yıkıcı etkilerinin olabileceği fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Bizim de yapılanmamızın çoğu afetler ile ilgilidir. Bunun için afet olduğu anda müdahale edecek ekiplerimiz var. Bu ekiplerimizin standart ve kalitesi git gide artıyor” dedi.

“Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi”

AFAD’ın faaliyetleri ilgili bilgiler veren Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini ifade ederek, “Bu birçok şehrimizin nüfusundan daha fazla. Suriyeliler keyfi sebeplerle değil, savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi. Savaş, parçalanmış ceset, tüm altyapının yıkılması ve ailelerin parçalanmasıdır. Allah savaşın hiçbir türünü kimseye yaşatmasın. Türkiye’de 10 ilimizde bulunan 21 kampımızda çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 230 bin sığınmacı var. Toplamda da 3,5 milyondan fazla Suriyeli de yine Türkiye’de yaşıyor. Kampların kurulması, oradaki hizmetlerin koordine edilmesi, daha sonra da kamp dışındaki sağlık ve eğitim hizmetlerinden düne kadar AFAD sorumluydu. Ancak bu konuların koordinesi Göç İdaresi’ne verildi” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da, AFAD’ın önemli çalışmalara imza attığı belirterek, “Nerede bir gözü yaşlı anacığımız var, nerede bir başı önü eğe eğilmiş bir beyefendi var, nene var, dede var, yaşlı var hep Türkiye’nin eli olarak onlar uzanıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar bizim gururumuz” dedi.

“Tüm çalışmalarımızda AFAD’ın büyük desteğini alıyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, çalışmalarında AFAD’ın büyük desteklerini gördüklerini ifade ederek, “Saraybosna’da Tercihim Türkçe projemiz kapsamında sınıf tefrişi, Suriye Hamas’ta insani yardım çalışmaları, Moldova Gökoğuz özerk bölgesinde su kuyusu ve su kulesi inşası ayrıca bir engelli taşıma aracı, Bosna Hersekte’ki Mevlevihanenin yeniden inşa edilmesi, Bosna Hersek Travnik Türkçe sınıflarının kurulması, Kıbrıs’ta Hala Sultan spor kompleksinin inşa edilmesi, Filistin’de insani yardım faaliyetleri, Kırgızistan Söğütlü’de bir cami inşaatı, Bosna Hersek köprü inşaatı ve insani yardım çalışmalarını sürdürmeye çalışıyoruz. Hamdolsun alan el değil veren el oluyoruz. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm çalışmalarımızda AFAD’ın büyük desteğini alıyoruz” şeklinde konuştu.

Konferansa, AK Parti Konya milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan ve Leyla Şahin Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve vatandaşlar katıldı.
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