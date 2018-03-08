Konya’da trafik polisinden kadın sürücülere karanfil sürprizi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücüleri durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücülere trafik polisi tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra yoldan geçen kadınlara da karanfil vererek günlerini kutladı.