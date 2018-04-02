Konya’da Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anlamlı program

Konya Büyükşehir Belediyesi Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Özel Eğitim Uzmanı olan Fatma Tarhan ile otizmli oğlu Enver Taha Tarhan’ı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde anlamlı bir program düzenledi. Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı programda, otizmli olan Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kursiyeri Enver Taha Tarhan ile ASEM üyesi annesi Fatma Tarhan öğretmenler ve kursiyerlerle bir araya geldi. Özel Eğitim Uzmanı olan Fatma Tarhan, otizmli bir çocuğu yetiştirirken yaşadıklarını paylaşarak annelere evlatlarının değerini bilmelerini tavsiyesinde bulundu. Tarhan, “Öncelikle çocuğunuzun hasta olduğunu kabul edeceksiniz. Daha sonra sevgi, sabır ve eğitim ile bu sıkıntıların üstesinden gelebilirsiniz. Benim çocuğum şu an 21 yaşında ve Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimleri Basın Yayın Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Aynı zamanda KOMEK’ de Bilgisayar, İlk yardım, Kur’an’ı kerim, işaret dili, diksiyon ve hasta bakım kurslarını bitirdi. KOMEK’in ciddi anlamda katkısını gördük. Taha, tramvay ile üniversiteye giden, kendi ihtiyaçlarını karşılaya bilen bir genç” dedi.

Enver Taha Tarhan da, programda önce şiir okudu, ardından gitarla mini bir konser verdi. Katılımcılar tarafından ayakta alkışlanan Fatma Tarhan ve Enver Taha Tarhan’a günün anısına hediye takdim edildi.