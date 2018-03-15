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Konya’da amatör olta balıkçılığı eğitim semineri

Konya’da, amatör olta balıkçılarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde, konuşmaların ardından...

Konya’da amatör olta balıkçılığı eğitim semineri

Konya’da, amatör olta balıkçılarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde, konuşmaların ardından...

15 Mart 2018 Perşembe 18:01
Konya’da amatör olta balıkçılığı eğitim semineri

Konya’da, amatör olta balıkçılarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde, konuşmaların ardından amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan sunumlarda pek çok konuya değinildi. Seminerde, Konya’da başta Beyşehir Gölü olmak üzere ticari amaçlı olarak kiraya verilen istihsal alanlarda amatör olta avcılarına ayrılan sahaların genişletilmesi ve alanların tamamında amatör balıkçılık yapılabilmesi, yaygınlaşan elektroşok katliamına yönelik tedbirlerin artırılması ve bu yöntemle yapılan katliama hapis cezalarının getirilmesi için farkındalık oluşturulması, Temmuz ayında kiralama sözleşmesi sona erecek olan İvriz Barajı’nın özellikle şahıslar olmak üzere tekrar kiraya verilmemesine yönelik talepler gibi konular ele alındı. Programın sonunda, amatör olta balıkçılarının sorunlarına yönelik çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Seminere, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, İl Müdür Yardımcısı Orhan Tat, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İbrahim Halil Sözmen, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı mensupları, AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, KAOBDER Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Genel Sekreteri Osman Uyar, KAROBDER Karaman Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Tayyar Çelik, federasyon delegeleri, dernek üyeleri ve amatör olta balıkçıları katıldı.
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