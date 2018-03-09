Konya’da 800 yıllık Başarabey Mescidi restore edildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Selçuklu dönemi eserlerinden Başarabey Mescidinde incelemelerde bulundu. 1,5 milyon liraya mal olan 800 yıllık eserdeki çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Konya genelinde çok sayıda tarihi eseri restore eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 800 yıllık Selçuklu dönemi eseri olan Başarabey Mescidinde yürüttüğü restorasyon çalışmasının sonuna geldi.

“Tarihi eserlerimizin ortaya çıkarılması çok önemli”

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Selçuklu dönemi eserlerinden biri olan Başarabey Mescidini restore ediyoruz. Tarihi eserlerimizin ortaya çıkarılması çok önemli. Bu eserimizin yeri de ayrıca bizler için önemli. Burası Kılıçarslan Şehir Meydanına bakan, sivil toplum kuruluşlarımıza tahsis ettiğimiz Konya Sokağının ve arka tarafında yapılan Payitaht Müzesi’ne gelen ziyaretçilerin ibadet ihtiyacını karşılayan bir konumda yer alıyor” dedi.

“800 yıllık eseri restore etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

800 yıllık bir eseri restore etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Akyürek, “Pencereler, mihrap ve minber yenileniyor. Tuğla yapılar, üstü sıvanarak kapatılmış bölgeler orijinal şekline getiriliyor. Yani bina, tarihi dokusuna yeniden uygun hale getiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve kısa süre içinde ibadete açılması düşünülen Başarabey Mescidindeki çalışmalar yaklaşık 1,5 milyon liraya mal oldu.