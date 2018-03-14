Konya’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Konya’da 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Mevlana Kültür Merkezinde özel eğitimli çocukların Mehter gösterisiyle devam etti.

Konya İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı programı Atatürk Anıtına çelenk bırakıldıktan sonra Mevlana Kültür Merkezinde özel eğitimli çocukların mehter gösterisi ile devam etti.

Konya Tabipler Odası Başkanı Seyit Karaca, vatandaşların sağlık okuryazarlığı hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Karaca, “çocukluğundan itibaren şifa vermeye gayret eden sağlık çalışana kaşı nasıl davranılması gerektiğini en başta eğitimle çocukluktan başlayarak verilmesi gereken bir yeti olduğunu düşünüyorum. Sağlık okuryazarlığını şu açıdan da önemsiyorum hangi meseleye nasıl yaklaşılacağı konusunda” dedi.

“Sağlık Bakanlığı çok büyük bir çalışma içinde”

Sağlık Bakanlığının yoğun çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Konya İl Sağlık Müdürü Vekili Prof. Dr. Kadir Durgut ise , "Sağlık Bakanlığı çok büyük bir çalışma içinde. Dönüşüm 2002 yılında başladı. Bu dönüşüm ve gelişim devam ediyor. Bundan 20 yol önce hayal edilemeyen hastaneler artık memleketimizin en ücra yerlerinde mevcut. 20-25 yıl önce olmayan uçak ambulanslarımız mevcut. Sağlık bakanlığı aslında yazılımla da uğraşıyor. Kağıtsız, dijital hastaneyle konusunda bir başlangıç olması için e- nabız uygulaması devreye sokulmuş. Burada devlet, özel ve üniversite hastanelerin tele tıp görüntüleri sisteme dahil edilerek kağıtsız hastane ortamının geliştirilmesi için elinden geleni yapıyorlar. Sağlık Bakanlığının çalışması sürekli devam ediyor. Hekimlerin daha güzel ortamda daha ferah ortamda çalışması için sağlık bakanlığı elinden geleni her şeyi yapıyor” şeklinde konuştu.

"Sağlık alanı kendi içinde farklı alanlarda bütünlük sağlayarak gelişiyor"

Sağlık alanının kendi içinde farklı alanlarda bütünlük sağlayarak geliştiğini ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ile sağlık eğitimi ile sağlığın bilişim teknolojileriyle adaptasyonu ile sağlık malzemesi tedarikçilerinin gösterdiği anlayışla bir bütünlük teşkil eden çok büyük bir alan. Sağlık kendi içerisinde kalite odaklı bir yerde planlanıyor ve yürütülüyorsa bunun sağlık eğitiminin kendi içerisinde kurguladığı özel başlıklarda gündeme gelmeli. Bu vesileyle dünyadaki sağlık eğitiminin geçirdiği evreyi yakından takip eden bir eğitim anlayışıyla aşırı ihtisaslaşmanın ortaya koyduğu zorluklar ile beraber sağlıkta dönüşümün bir yansıması sağlıkta eğitiminde de göstermeye gayret ediyor. Bu alanda fakültelerde hocalarımız kendilerini güncelleme çabası içerisindeler bir yandan da bahsedilen performans sıkıntısı ile yan yanalar” ifadelerini kullandı.

"Tıbbiyelilerin geçmiş tarih onur vericidir”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 14 Mart Tıp Bayramının aslında İstanbul’un işgaline başkaldırı olduğunu belirterek, “Selçuklu döneminde hemen her şehirde darüşşifalar yapılmıştır. Anadolu’ da ki darüşşifalar bilgili hekim ve sağlık kadrosuna sahiptiler. Buralarda din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin her hastanın tıbbi bakım ve tedavisi yapılır hastaların ilaçları da burada hazırlanır ve parasız olarak hastalara dağıtılırdı. Osmanlıdan günümüze uzanan bugünde kutlamış olduğumuz tıp bayramının destansı bir hikayesi var. Ben okuyunca etkilendim. 14 Mart 1919 yılında bugün ki anlamda başlasa da bugünün ilk kutlaması aslında kutlamamı diyelim aslında işgale boyun eğilmeyeceğinin dışa yansımasıdır. Bir organizasyonu 14 Mart 1919’da ilk defa İstanbul işgal altındayken işgale bir meydan okuma olarak ortaya çıktı. Tıbbiyeliler aslında tarihlerinde bu anlamda çok onur duyulacak bir geçmişe sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Mesleğimiz büyük önem taşıyor”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin de, sağlıkçılığın büyük önem taşıdığını kaydederek, “Biz sağlıkçılar olarak direkt hizmet ediyoruz, direkt hayatı ile ilgileniyoruz. Onun yaşam kalitesi ile yakından ilişki içerisinde bulunuyoruz. Bu nedenle mesleğimiz büyük bir önem taşıyor. Meslektaşlar olarak verdiğimizin eğitimin kalitesini düşürmeden verdiğimizin hizmetin fedakarlık ve cefakarlık kısmında hiçbir zaman eksilme olmadan ve ortaya konulan yatırımlarla sağlık hizmeti sunumunda yakalanana kalitenin geri gitmesine mani olarak bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye her alanda ilerleme kaydeden bir ülke”

Vali Yardımcısı Fazlı Akgün ise konuşmasında, Türkiye’nin sağlık alanında dahil olmak üzere her alanda ilerlediğini ifade ederek, “Artık her alanda ilerleme kaydeden özellikle tıp alanında dünyadaki diğer ülkelerle başa baş yarışa onlardan geri kalmayan ve dünyaca ünlü hocalarımızın yetiştiği önemli bir ülke haline geldik. Bu gurur verici bir tablo” dedi.

Program sonrasında mesleğinde başarılı olan emekli doktorlara teşekkür belgesi verildi.