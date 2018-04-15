Konya Ticaret Borsasında yeni yönetim belirlendi

Konya Ticaret Borsası’nın (KTB) yönetim ve disiplin kurulu, TOBB delegeliği ile meclis başkanlık divanı seçimleri yapıldı. Hüseyin Çevik yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen meslek komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve meclis asıl ve yedek üyeliği seçimleri sonrasında geçtiğimiz gün Konya Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu, disiplin kurulu, TOBB delegeliği ve meclis başkanlık divanı seçimleri yapıldı. En yaşlı üye Adnan Hekimoğlu başkanlığında toplanan KTB Meclisinde yapılan oylama ile meclis başkanlığına M. Namık Köklüsoy, meclis başkan yardımcılıklarına Erkut Gürbüz ve Özkan Taşpınar, katip üyeliğe Mustafa Küçükiplikçi seçildi.

Yapılan oylama sonucunda KTB’nin yeni yönetim kurulu; Hüseyin Çevik, Mehmet Büyükalim, Bahri Karapınar, Kazım Küçükçöğen, Mustafa Topcu, Mustafa Akdoğan, Servet Kayısı’dan oluştu. Yeniden başkan seçilen Hüseyin Çevik yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, hizmet anlayışlarında istişare ve ortak aklı hep merkeze aldıklarını belirtti. Başkan Çevik, konuşmasında şunları kaydetti: “Başkanlık görevini Milletvekilimiz Muhammet Uğur Kaleli’den devraldığımız 2015 yılından bu yana hep birlikte yönetim kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve tüm üyelerimizle borsamız adına kalıcı eserler bırakmak, borsamızı daha modern hale getirmek, mevcut çalışmalarımızı devam ettirmek için azimle ve hakkaniyetle çalışmaya özen gösterdik. Tüm üyelerimizle iletişim halinde olarak sorunlarımıza daha hızlı çözüm aradık. Her zaman çözüm odaklı düşünerek; üyelerimizden gelen talepleri her platformda, ortak akılla, en yüksek sesle dile getirmekten hiç kaçınmadık. Çünkü gücümüzü onlardan aldık. Ortaya koyduğumuz başarı ve kazanımlar sadece bizim değil, hepimizin başarısıdır” dedi.

“2023 hedeflerinde üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz”

Hüseyin Çevik yeni dönem hedeflerini de anlatarak, “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de üretici, tüccar ve sanayici adına sürdürülebilir bir tarımsal üretim ve tarımsal ticaret için, tarım ve tarımsal ticareti geliştirmeyi, bu alandaki altyapı ve üstyapı unsurlarını modernize etmeyi, üyelerimizin refah seviyesini ve rekabetini arttırmayı hedefliyoruz. Yeni Türkiye’nin 2023 hedeflerinde üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Sektöründe söz sahibi dostlarımız bu çatı altında üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdiler. Görevlerini devreden veya kendi isteğiyle yeniden aday olmayan arkadaşlarımız oldu. Kendileriyle birlikte çalışmaktan, mesai arkadaşım olmalarından büyük onur duydum. Allah hepsinden razı olsun. Yeni dönemde hizmet bayrağını teslim alan siz değerli kardeşlerimizin, daha iyisini yapmak için çalışacaklarına inancım tamdır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu vizyonda çalışmaya bizleri layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Borsamız organ seçimlerinin Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; göreve devam eden, yeni başlayan, görevi değişen arkadaşlarımıza başarılar diliyor, görevini devreden arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.