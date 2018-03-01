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Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.Programın açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Zeytin Dalı Harekatında...

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.Programın açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Zeytin Dalı Harekatında...

01 Mart 2018 Perşembe 16:15
Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Zeytin Dalı Harekatında devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isterim" diyerek sözlerine başladı. Başkan Özselek, "Bu sene de sizlerle 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinliklerinde birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca bu hafta münasebetiyle yapacağımız birçok etkinlikte sizlerle birlikte olacağız. Bilindiği üzere serbest muhasebeci, mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın attırılması amacıyla 1-7 Mart Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Muhasebe mesleği ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. İyi işleyen mali ve ekonomik bir yapının oluşumuna, vergi gelirlerinin artırılmasına ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesine doğrudan etkisi bulunan mesleklerin başında muhasebe mesleği gelmektedir. Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak iş kalitesini attıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özselek,“Dünü değil yarını yaşayan ve yaşatan bir oda olacağız. Bunun için sürekli değişen mevzuatı takip eden, aynı zamanda iş yükü artan bir mesleği icra ediyoruz. Yaklaşık 110 bin meslek mensubu ve 18 bin stajyerimizle çok büyük bir aileyiz. Ayrıca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmamız sebebiyle toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor, yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Böylece takip eden değil, öncü olma anlayışıyla sizleri temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından meslekte 20 yılını dolduran mali müşavirlere plaket takdim edildi.
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