Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118390
ALTIN
162.339
DOLAR
3.7840
STERLİN
5.2842
EURO
4.6589

KOMEK’ten Robotik Kodlama eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Kursları’nda 7-16 yaş arası gençlere eğitim veren bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi düzenledi.Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK...

KOMEK’ten Robotik Kodlama eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Kursları’nda 7-16 yaş arası gençlere eğitim veren bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi düzenledi.Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:23
KOMEK’ten Robotik Kodlama eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Kursları’nda 7-16 yaş arası gençlere eğitim veren bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Kursları’na katılacak öğrencilerin eğitilmesi amacıyla KOMEK Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine yönelik olarak Ardunio Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu düzenledi. Eğitim, Konya Adil Karaağaç Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Yavuz Buyrukbilen tarafından verildi.

İki ay süren eğitimin son derece önemli olduğunun altını çizen Yavuz Buyrukbilen, “Ülkemizde kodlama bilen çok fazla elamana ihtiyaç var. Bizler de KOMEK’teki öğretmenlerimize bunu anlatıp onların da çocuklarımıza kodlamayı öğretip çocuklarımızın gelecekte çok daha bilgili ve tecrübeli olabilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

"Geleceğin yazılımcı ve bilim insanları KOMEK’te yetişecek"

KOMEK Bilgi İşlem Sorumlusu ve KOMEK Öğretmeni Recep Öğütçü de, söz konusu eğitimle Genç KOMEK öğrencilerinin branşlaşma ve bilişim alanında uzmanlaşmalarını istediklerini kaydetti. Çocuklara algoritma, yazılım ve robotik mantığını aşılayacak eğiticiler yetiştirmek amacıyla verilen eğitimlerde; çocukların hayal ettikleri birçok şeyi teknoloji sınıflarımızda gerçeğe dönüştürebilmeleri, geleceğin yazılımcılarını, teknoloji uzmanlarını ve bilim insanlarını yetiştirmek amaçlanıyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı çalışmaları sürüyor
Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı çalışmaları sürüyor
Akşehir’de, “Benim Güzel Pabuçlarım” oyunu sahnelendi
Akşehir’de, “Benim Güzel Pabuçlarım” oyunu sahnelendi
Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli milli sporcu gururlandırdı
Türkiye şampiyonu olan Beyşehirli milli sporcu gururlandırdı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim