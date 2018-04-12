Kaybedeni olmayan yarışmada final coşkusu

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında okullar arasında düzenlenen münazara yarışması Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu arasında yapılan final ile sona erdi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) okullar arasında düzenlenen münazara yarışması etkinliği, final bölümü ile sona erdi. 32 okul ve 116 öğrencinin katıldığı yarışmanın finali, rakiplerini eleyerek son ikiye kalan Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri arasında oldu.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen münazara finaline Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların seyir zevki yüksek ve kıyasıya rekabetin olduğu bir final coşkusu yaşadığı yarışmanın birincisi Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu oldu.

SEDEP’in kaybedeni olmayan yarışmasında öğrencilere ödülleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Selçuklu Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan tarafından verildi. Finalde yarışan her iki okulun öğrencilerinin bisiklet ve zeka oyunları ile ödüllendirildiği yarışmada, öğrencileri yarışma için hazırlayan öğretmenlere de zeka oyunları hediye edildi. Yarışmada Alaeddin İlkokulu Minik Neyzen öğrenciler topluluğunun verdiği konser de salondan büyük alkış aldı.

Bilgi edinme süreci uzun bir hayatı kapsar

Öğrenmenin henüz anne karnında iken başlayan ve nesiller boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek," Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır ve insan bedensel evrelerden geçerek gelişir. Fakat ruhsal gelişim, öğrenme gelişimi ölünceye kadar devam eder. Bilgi edinme süreci uzun bir hayatı kapsar. Bu süreçte duyarak, okuyarak, yazarak ve görerek öğreniriz. Yaparak öğrendiğimiz her bilgiyi yaptırarak da öğretebiliriz. Uygulama ile eksiklerimizi pekiştiririz. Münazaralarda olduğu gibi yaparak öğrenme, yaptırarak öğretme bu sürecin bir ürünüdür. Öğrendiklerimizi kendi hayatımızda uyguladığımız her bilgiyi diğer kişilere aktardığımız zaman eğitim dediğimiz önemli bir süreç gerçekleşir. Münazaraya katılan öğrencilerimizi, onlara emek veren münazaraya hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. SEDEP kapsamında önemli etkinlikler gerçekleştiren eğitim kadromuza ve belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

SEDEP’in temel amacı iyi insan yetiştirmek

SEDEP Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile altı yıldır başarı ile uygulandığını ifade eden Selçuklu Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan, "Temel amacı iyi insanlar yetiştirmek olan SEDEP ile gençlerimize kültürümüzden ve medeniyetimizden gelen değerlerimizi aktarmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin sorumluluklarını alabilecekleri makul çözümler üretmekteyiz. Bunun için yıl içinde yaptığımız etkinliklerden biri de münazara etkinliği. Bu vesile ile bu güzel etkinliğin bütün katılımcılarına ve yapılmasında emeği geçen koordinatör arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” dedi.