Karamercan: "Esnafımızın mali yükü azaltılmalı"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, kullanım zorunluluğu getirilen yeni nesil yazar kasaların aylık maliyetlerinin esnafa büyük bir külfet yüklediğini hatırlatarak, "Maliye Bakanlığı, yeni nesil yazar kasaların maliyetini azaltmalı ve esnafın yükünü hafifletmeli" dedi.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı açıklamada, ödeme kaydedici yeni nesil yazar kasaların hem pos cihazı hem de yazar kasa olarak kullanılmasının ayrı ayrı maliyetleri olduğunu söyledi. Karamercan, "Esnaflarımız POS özelliğini kullanmasa bile yeni nesil yazar kasalar için her ay 30 ile 50 TL arasında değişen hizmet bedeli ödüyor" diyen Başkan Karamercan, "Kullanılan pos cihaz sayısı arttıkça bu hizmet bedeli de her cihaz için ayrı ayrı ödeniyor. Bu cihazlar kayıt dışılığı azaltıp vergi gelirlerini artıracak. Esnafın bu cihazları kullanma konusunda istekli olması için bu maliyetleri de Maliye Bakanlığı üstlenmeli" diye konuştu.

"Esnafımız rekabet için posu kullanmak zorunda"

Esnaf ve sanatkarların artık POS cihazı kullanmama gibi bir lükslerinin kalmadığına vurgu yapan Başkan Karamercan, "Esnafımız zincir marketlerle ve diğer büyük işletmelerle rekabet edebilmek için POS cihazı kullanmak zorunda. Ülkemizde kredi kartı sayısı 63 milyonu buldu. Bu da demek oluyor ki her yetişkin vatandaşın cebinde en az bir kredi kartı var. Özellikle piyasada nakit sıkıntısı yaşandığı dönemlerde kredi kartı kullanımı daha da artıyor. Bu durumda esnaf kredi kartı kullanmadığı zaman müşteri büyük işletmelere kaçıyor. Ancak diğer taraftan POS cihazı kullanmanın maliyeti de her geçen gün artıyor. Devletimizin bu kalemdeki girdileri azaltmasını talep ediyoruz" dedi.

"Pos cihaz kullanım ücreti 30 TL’den başlıyor"

TESK’in araştırmasına göre, bankaların her bir pos cihazı kullanımı için 30 TL’den başlayan farklı ücretler aldığının tespit edildiğini açıklayan Başkan Karamercan, "Özellikle yeni nesil yazar kasa / POS cihazlarında her banka kendi yazılımını yüklüyor ve bunun için aylık en az 30 TL ücret alıyor. Bu tutar 150 TL’ye kadar çıkıyor. Ne kadar çok yazar kasa / POS cihazı kullanılır ve ne kadar çok banka ile çalışılırsa aylık maliyetler de o kadar artıyor. Bugün yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve POS için toplamda aylık 1.000 TL ödeyen esnaf dahi var. Bu maliyetler azaltılırsa hem esnafımız bu cihazları kullanmak için daha çok gönüllü olur hem de kartlı ödeme miktarı artacağı için kayıt dışılık azalır" ifadelerini kullandı.