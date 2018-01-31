Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak

Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak.

Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak

Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak

Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) konuyla ilgili yapılan açıklamada, UNİKOP’un (KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği) Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 Stratejik Vizyonlarına ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olmak üzere tasarlanmış bir platform olduğu belirtilerek, “Bölge üniversiteleri ve KOP İdaresi, bölge ve Türkiye için güçlerini birleştirmek suretiyle sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretmekte, ülkemizin gelişmesine destek sağlamaktadır. UNİKOP; bölgede üniversitelerimiz ile KOP Kalkınma İdaresinin koordinasyonunda, kalite odaklı bir yaklaşımla, kalkınmayı insan merkezli olarak kurgulayıp, nitelikli insan gücü yetiştiren ve istihdam sağlayan çalışmalarla insanların refah seviyesini yükseltmek için faaliyetlerini sürdüregelmektedir. Paydaş 12 bölge üniversitesi, kurumlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak toplumumuza katkı sunmaktadır. 2018 yılı dönem başkanlığı Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yürütülen UNİKOP’un faaliyetleri kapsamında Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla 1 Şubat Perşembe günü NEÜ Meram Tıp Fakültesi Ek Morfoloji Binasında gerçekleştirilecektir” denildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ereğli’de metruk yapılar ortadan kalkıyor
Ereğli’de metruk yapılar ortadan kalkıyor
Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek
Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek
Selçuklu Belediyesi EMITT’te Konya’yı tanıttı
Selçuklu Belediyesi EMITT’te Konya’yı tanıttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim