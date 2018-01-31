Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) konuyla ilgili yapılan açıklamada, UNİKOP’un (KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği) Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 Stratejik Vizyonlarına ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olmak üzere tasarlanmış bir platform olduğu belirtilerek, “Bölge üniversiteleri ve KOP İdaresi, bölge ve Türkiye için güçlerini birleştirmek suretiyle sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretmekte, ülkemizin gelişmesine destek sağlamaktadır. UNİKOP; bölgede üniversitelerimiz ile KOP Kalkınma İdaresinin koordinasyonunda, kalite odaklı bir yaklaşımla, kalkınmayı insan merkezli olarak kurgulayıp, nitelikli insan gücü yetiştiren ve istihdam sağlayan çalışmalarla insanların refah seviyesini yükseltmek için faaliyetlerini sürdüregelmektedir. Paydaş 12 bölge üniversitesi, kurumlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak toplumumuza katkı sunmaktadır. 2018 yılı dönem başkanlığı Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yürütülen UNİKOP’un faaliyetleri kapsamında Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla 1 Şubat Perşembe günü NEÜ Meram Tıp Fakültesi Ek Morfoloji Binasında gerçekleştirilecektir” denildi.