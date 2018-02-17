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“Gök Sultan Abdülhamit Han” adlı tiyatro oyunu Beyşehirli tiyatro severlerle buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahnelenen “Gök Sultan Abdülhamit Han” isimli tiyatro oyunu vatandaşlardan ilgi gördü.Beyşehir İlçe Belediyesi, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Hanın vefatının 100. yıldönümü sebebiyle, “Gök Sultan...

“Gök Sultan Abdülhamit Han” adlı tiyatro oyunu Beyşehirli tiyatro severlerle buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahnelenen “Gök Sultan Abdülhamit Han” isimli tiyatro oyunu vatandaşlardan ilgi gördü.Beyşehir İlçe Belediyesi, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Hanın vefatının 100. yıldönümü sebebiyle, “Gök Sultan...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:11
“Gök Sultan Abdülhamit Han” adlı tiyatro oyunu Beyşehirli tiyatro severlerle buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahnelenen “Gök Sultan Abdülhamit Han” isimli tiyatro oyunu vatandaşlardan ilgi gördü.

Beyşehir İlçe Belediyesi, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Hanın vefatının 100. yıldönümü sebebiyle, “Gök Sultan Abdülhamid Han” isimli tiyatro oyununu Beyşehirliler’le buluşturdu. Tiyatro, roman yazarı ve senarist Üstün İnanç’ın yazıp yönettiği, 34.Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Hanın tahttan indirildiği 31 Mart Vakası sırasında yaşadıklarını konu alan, yapımcılığını İbrahim Yağcı’nın üstlendiği tiyatro oyununda, Abdülhamit Hanı usta tiyatro oyuncusu İhsan Ustaoğlu canlandırdı. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde sahne alan iki perdelik tiyatro oyununu Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da salonda Beyşehirli tiyatro severlerle birlikte izledi. Beyşehir Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan da bu tür tiyatro ve sosyal etkinlikler de düzenlemenin görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Yapımcı İsmail Yağcı da, “Gök Sultan Abdülhamid Han” tiyatro oyununu neden hazırladıkları konusunda bilgiler verdi. Yağcı, bugünlerde Konya’da süren turnenin daha sonra Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de devam edeceğini anlattı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, tiyatro oyununun tamamlanmasının ardından sahnede oyunculara Beyşehir’i yansıtan birer duvar saati hediye ederken, hem oyunculara hem de katılımlarından dolayı Beyşehirli tiyatro severlere teşekkür etti.
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