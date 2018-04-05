Eşrefoğlu Bedesteni ve çevresinde restorasyon çalışması başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir ilçesinde Tarihi Eşrefoğlu Camii yanında bulunan Bedesten ve çevresinde restorasyon çalışmalarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir ve Konya için büyük önem taşıyan Eşrefoğlu Bedesteni ve çevresinde restorasyon çalışmalarını başlattı. Eşrefoğlu Camii, Bedesteni ve çevresinde incelemelerde bulunarak İsmail Ağa Medresesi’nde harç koyma işlemini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İçerişehir Mahallesinin sadece Beyşehir’in değil, Konya’nın da en önemli tarihi doku bölgelerinden ve turizm alanlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda bölgenin beylikler döneminde bir yönetim merkezi olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecinde Anadolu’da beylikler dönemi başladığını, bu dönemde Beyşehir’in önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, bölgeye hizmet eden Eşrefoğlu ailesini, devlet adamlarını rahmetle andıklarını söyledi.

“Beyşehir Konya’nın parlayan yıldızı”

Tarihi özellikleri, kültürel değerleri, gölü, ormanları ve çevresiyle birlikte Beyşehir’in Konya’nın parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Başkan Akyürek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Beyşehir ilçemize katkı yapmaya çalışıyoruz. Beyşehir’de esas yapmakta olduğumuz çalışmanın İçerişehir’in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması çalışması olduğunu düşünüyorum. Eşrefoğlu Camii sanat açısından da dünyada eşi az bulunan bir değere sahip. Çevresindeki tarihi doku ve kalıntılarda aynı şekilde Konya’mıza değer katan tarihi bir alanı oluşturuyor. Bunlar anlık çalışmalar değil. Restorasyon çalışmaları yıllar alacak çalışmalar. İçerişehir’i adeta bir tarih platosu; 1200’lü, 1300’lü yılların bir modeli şekline getirmek istiyoruz. Böylece sadece Beyşehir bölgesine değil, Konya merkezine ve Konya çevresine de hitap edecek bir yapıyı burada kurmaya çalışıyoruz. İçerişehir Bedesteninin ihalesi yapıldı. Şu ana kadar sadece restorasyon çalışmalarına Büyükşehir bütçesinden yaklaşık 6 milyon lira para ayırdık” diye konuştu.

"Kubadabad Sarayıda Türkiye’nin önemli ziyaret alanlarından olacak"

Beyşehir’i ilgilendiren Gölyaka’daki Kubadabad Sarayındaki kazıların hızlanması ve belli bir noktaya gelmesi için 3 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını aktaran Başkan Akyürek, “40 sene devam eden kazılarda ciddi mesafe alınamamıştı. Bundan sonra daha da hızlandırıp oranın da Konya bölgesinin ve Türkiye’nin ziyaret alanlarından birisi olması konusuna katkı yapıyoruz. Bu çalışmalara katkı yapan ilçe belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski hükümet konağı restore edilerek muhtarlar derneği binası oldu

Başkan Akyürek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve Beyşehir Muhtarlar Derneği’ne tahsis edilen Eski Hükümet Konağı’nın açılış törenine katıldı. Başkan Akyürek, binanın bulunduğu bölgenin örnek bir plato olabileceğine dikkat çekti. Başkan Akyürek, işadamlarına ve mülk sahiplerine seslenerek, “Burayı tarihi dokuya uygun hale getirme konusuna hep birlikte katkı yapalım. Evlerini bırakmak istemeyenler planlara uygun şekilde restore etsinler. Burası özel bir alan. Bir çekim merkezi olması için biz de inşallah katkı yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.