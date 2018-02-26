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Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı çalışmaları sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor.Toros Mahallesi Devlet Hastanesi yanında inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor. Mevcut Ağız ve...

Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı çalışmaları sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor.Toros Mahallesi Devlet Hastanesi yanında inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor. Mevcut Ağız ve...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı çalışmaları sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Toros Mahallesi Devlet Hastanesi yanında inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor. Mevcut Ağız ve Diş Sağlık Merkezi Başhekimi Ayhan Yürekli, yaptığı açıklamada, "Yeni Hastanemiz 20 poliklinikten oluşacaktır. Çalışmalarımız başlayalı yaklaşık bir yıl oldu ve ihale süreci planlandığı şekilde gidiyor. Bitim süresi Mayıs ayının sonu olarak verilmişti ancak muhtemelen Mayıs ayına girmeden inşaatımız tamamlanacaktır. Tahminlerimize göre yaz ayında buraya taşınacağız. Yeni binamız mevcut yerimizin tam beş katı büyüklüğünde bütün gereksinimleri tam olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mevcut binanın özellikle bekleme alanları noktasında sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Yürekli, "Zor şartlarda görev yapıyoruz. Özellikle kış aylarında hasta potansiyelimizin yüksek olmasından dolayı yetersiz kalıyoruz. Binamız bakanlığımızın öngördüğü metrekare planlamalarına göre inşa ediliyor. Binamızın ruhsatı 20 poliklinik olarak geçiyor ama istediğimiz an bu sayıyı yükseltme imkânımız var. Binanın teknik alt yapısı da günümüz teknolojisine uygun olarak dizayn ediliyor. Binamızın maliyeti cihazları ile birlikte yaklaşık 12 milyon lira. Yapılan hizmet için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
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