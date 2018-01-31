Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Ereğli’de metruk yapılar ortadan kalkıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi metruk yapıları yıkarak, şehrin estetik çehresini değiştirmenin yanı sıra tehlike arz eden ve farklı amaçlarla kullanılan yerleri ortadan kaldırıyor.Yaptıkları çalışmalarla Ereğli’ye modern bir...

Ereğli’de metruk yapılar ortadan kalkıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi metruk yapıları yıkarak, şehrin estetik çehresini değiştirmenin yanı sıra tehlike arz eden ve farklı amaçlarla kullanılan yerleri ortadan kaldırıyor.Yaptıkları çalışmalarla Ereğli’ye modern bir...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:05
Ereğli’de metruk yapılar ortadan kalkıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi metruk yapıları yıkarak, şehrin estetik çehresini değiştirmenin yanı sıra tehlike arz eden ve farklı amaçlarla kullanılan yerleri ortadan kaldırıyor.

Yaptıkları çalışmalarla Ereğli’ye modern bir kimlik kazandırdıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “İlçemiz konum bakımından önemli bir yerde bulunmaktadır. Ülkemizin çoğu noktasına bağlantılı olan şehrimiz tarihte de kervanların uğrak yeri olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda önemli bir geçiş noktasıdır. Ereğli’mizi bu özelliğiyle hak ettiği noktalara ulaştırmak için belediye olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu noktada şehrimizde birçok eski, metruk yapı bulunuyor. Metruk yapıları yıkıp vatandaşlarımız için tehlike oluşturmasının ve farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca Ereğli’mizin estetik görünümünü de değiştirmiş oluyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışma vatandaşlarımızın da takdirini kazanıyor. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerini de göz önüne alarak yaptığımız hizmetlerimize aynı çizgide devam edeceğiz. Daha modern daha yaşanabilir bir Ereğli için imkanlar ölçüsünde önemli hizmetleri şehrimize kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek
Konyalı annelerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek
Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak
Kalkınma Bakanı Elvan ve YÖK Başkanı Saraç Konya’da UNİKOP Çalıştayına katılacak
Selçuklu Belediyesi EMITT’te Konya’yı tanıttı
Selçuklu Belediyesi EMITT’te Konya’yı tanıttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim