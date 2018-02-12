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Ereğli’de kapalı pazar faaliyete geçti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar faaliyete girdi.Bu hafta sonu faaliyete giren kapalı pazar, rüzgarlı günde esnaflar ve alış veriş yapan Ereğlililer için sevinç kaynağı oldu. Hava şartlarının elverişsiz...

Ereğli’de kapalı pazar faaliyete geçti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar faaliyete girdi.Bu hafta sonu faaliyete giren kapalı pazar, rüzgarlı günde esnaflar ve alış veriş yapan Ereğlililer için sevinç kaynağı oldu. Hava şartlarının elverişsiz...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:39
Ereğli’de kapalı pazar faaliyete geçti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar faaliyete girdi.

Bu hafta sonu faaliyete giren kapalı pazar, rüzgarlı günde esnaflar ve alış veriş yapan Ereğlililer için sevinç kaynağı oldu. Hava şartlarının elverişsiz olmasına rağmen rahat alış veriş yapan vatandaşlar ve rüzgardan etkilenmeyen pazar esnafı Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e kapalı pazarı yaptırdığı için teşekkür etti.

İlk olmasına rağmen pazarın eksikliklerinin az olduğunu vurgulayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğlimiz için gerekli bir hizmeti daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılmaz denilen yahut ötelenen hizmetleri bir bir tamamlıyoruz. Tabiri caizse elimizi taşın altına sokarak önemli hizmetleri şehrimize kazandırıyoruz. Kalıcı hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kapalı Pazarın faaliyete geçme süresinin uzamasının nedeni ise pazarcılarımız aralarındaki değerlendirmelerde sonuç elde edilememesidir. Nihayet mutabakat sağlandı ve pazarımız faaliyete geçti. Tek gayemiz memleketimize kalıcı eserler, vatandaşlarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, modern bir Ereğli bırakmaktır. Pazar, perakende olarak ürünlerin sergilendiği yerdir. Uzun yıllar Hemşehrilerimizin rahat alış veriş yapmalarını sağlayacak ve pazarcı esnafımıza kolaylık sağlayacak bu yatırım şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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