Derbent’te mahalle buluşmaları

Konya’nın Derbent ilçesinde, dış mahallelere yönelik olarak yürütülen ziyaret programları devam ediyor.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, mahalle buluşmaları kapsamında ilçeye bağlı Arapözü Mahallesini ziyaret etti. Belediye meclis üyeleri İsmail Öz, Abidin Sarıçiçek ile belediyenin birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Acar, Belediye olarak ilçeye kazandırılan hizmetleri anlattı. Bu hizmetlerin bundan sonraki süreçte de durmadan süreceğini anlatan Acar, Arapözü Mahallesi sakinlerinin istek ve sorunlarını dinlemek, istişarelerde bulunmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Acar ve beraberindekiler, daha sonra yerleşim merkezinde bazı evleri ziyaret etti.